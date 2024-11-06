Совфед планирует ужесточить правила оборота масел и запчастей для авто

В частности, по данным участников, объем подделок среди зарубежных брендов превысил 50%. Поэтому на заседании решили, что контрафактную продукцию следует блокировать на кассах при продаже, а все виды технических жидкостей и деталей для машин –промаркировать. Предлагаемые правила коснутся всех организаций, которые занимаются продажами такой продукции, в том числе маркетплейсов и мастерских по техобслуживанию, уточняет издание.