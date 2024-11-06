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Совфед планирует ужесточить правила оборота масел и запчастей для авто

Ведомости

Комитет по регламенту Совфеда готовит ужесточение оборота масел и запчастей для автомобилей. Соответствующее решение было озвучено комитетом в ходе круглого стола с представителями Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, а также отраслевых ассоциаций и предпринимателей, сообщают «Известия».

В частности, по данным участников, объем подделок среди зарубежных брендов превысил 50%. Поэтому на заседании решили, что контрафактную продукцию следует блокировать на кассах при продаже, а все виды технических жидкостей и деталей для машин –промаркировать. Предлагаемые правила коснутся всех организаций, которые занимаются продажами такой продукции, в том числе маркетплейсов и мастерских по техобслуживанию, уточняет издание.

Комитет Совфеда направил в правительство письмо с предложением включить запчасти и масло в информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Сенаторы уточнили, что если продукт не будет включен в систему, его продажа может быть запрещена.

17 июня «Известия» узнали о планах МВД ужесточить правила перепродажи ввезенных авто. Согласно поправкам в законе о государственной регистрации транспортных средств, в случае продажи в течение года ввезенной машины новому владельцу могут отказать в постановке автомобиля на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому). Изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, пояснил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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