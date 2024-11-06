Совфед планирует ужесточить правила оборота масел и запчастей для авто
Комитет по регламенту Совфеда готовит ужесточение оборота масел и запчастей для автомобилей. Соответствующее решение было озвучено комитетом в ходе круглого стола с представителями Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, а также отраслевых ассоциаций и предпринимателей, сообщают «Известия».
В частности, по данным участников, объем подделок среди зарубежных брендов превысил 50%. Поэтому на заседании решили, что контрафактную продукцию следует блокировать на кассах при продаже, а все виды технических жидкостей и деталей для машин –промаркировать. Предлагаемые правила коснутся всех организаций, которые занимаются продажами такой продукции, в том числе маркетплейсов и мастерских по техобслуживанию, уточняет издание.
Комитет Совфеда направил в правительство письмо с предложением включить запчасти и масло в информационную систему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Сенаторы уточнили, что если продукт не будет включен в систему, его продажа может быть запрещена.
17 июня «Известия» узнали о планах МВД ужесточить правила перепродажи ввезенных авто. Согласно поправкам в законе о государственной регистрации транспортных средств, в случае продажи в течение года ввезенной машины новому владельцу могут отказать в постановке автомобиля на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому). Изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, пояснил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.