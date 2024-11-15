Трамп готовит отмену субсидий на покупку электромобилей

Отмена субсидий станет серьезным ударом для General Motors, Ford и Hyundai, которые только начинают масштабное производство электромобилей и зависят от льгот для снижения затрат. Готовясь к возможному сокращению поддержки, эти компании уже подсчитывают потенциальные убытки. Ford прогнозирует, что его подразделение по производству электромобилей понесет убытки в размере $5 млрд в этом году, а General Motors планирует сократить убытки на $2-4 млрд в следующем году, но без субсидий достичь этой цели будет значительно сложнее.