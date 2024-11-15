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Трамп готовит отмену субсидий на покупку электромобилей

Ведомости

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа планирует отменить субсидию на покупку электромобиля в $7500. Решение станет частью масштабного плана по сокращению бюджетных расходов для финансирования налоговых льгот, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Инициативу возглавляет группа под руководством нефтяного магната Гарольда Хамма и губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые провели несколько совещаний с момента выборов 5 ноября. Группа рассматривает субсидии на электромобили, полагая, что их отмена получит широкую поддержку в конгрессе с республиканским большинством.

Несмотря на то, что Tesla, принадлежащая стороннику и члену команды Трампа бизнесмену Илону Маску, является крупнейшим бенефициаром этих субсидий, владелец поддерживает их отмену, считая, что это нанесет более серьезный удар по конкурентам и лишь незначительно повлияет на продажи его компании. Маск и Tesla также могут выиграть от инициатив действующего президента Джо Байдена, которые Трамп, вероятно, сохранит, в частности, высоких торговых пошлин, блокирующих импорт китайских электромобилей, отмечает агентство.

Отмена субсидий станет серьезным ударом для General Motors, Ford и Hyundai, которые только начинают масштабное производство электромобилей и зависят от льгот для снижения затрат. Готовясь к возможному сокращению поддержки, эти компании уже подсчитывают потенциальные убытки. Ford прогнозирует, что его подразделение по производству электромобилей понесет убытки в размере $5 млрд в этом году, а General Motors планирует сократить убытки на $2-4 млрд в следующем году, но без субсидий достичь этой цели будет значительно сложнее.

Акции Tesla и других автопроизводителей упали после того, как стало известно о Трампа отменить налоговые льготы на электромобили, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Акции Tesla в течении дня упали на 5,8%, до $311,18 за бумагу, тогда как стоимость бумаг еще одного производителя электромобилей Rivian снизились на 14,3%, до $10,31. Также потеряли в стоимости бумаги General Motors и Ford Motor — менее 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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