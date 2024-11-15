Трамп готовит отмену субсидий на покупку электромобилей
Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа планирует отменить субсидию на покупку электромобиля в $7500. Решение станет частью масштабного плана по сокращению бюджетных расходов для финансирования налоговых льгот, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Инициативу возглавляет группа под руководством нефтяного магната Гарольда Хамма и губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые провели несколько совещаний с момента выборов 5 ноября. Группа рассматривает субсидии на электромобили, полагая, что их отмена получит широкую поддержку в конгрессе с республиканским большинством.
Несмотря на то, что Tesla, принадлежащая стороннику и члену команды Трампа бизнесмену Илону Маску, является крупнейшим бенефициаром этих субсидий, владелец поддерживает их отмену, считая, что это нанесет более серьезный удар по конкурентам и лишь незначительно повлияет на продажи его компании. Маск и Tesla также могут выиграть от инициатив действующего президента Джо Байдена, которые Трамп, вероятно, сохранит, в частности, высоких торговых пошлин, блокирующих импорт китайских электромобилей, отмечает агентство.
Отмена субсидий станет серьезным ударом для General Motors, Ford и Hyundai, которые только начинают масштабное производство электромобилей и зависят от льгот для снижения затрат. Готовясь к возможному сокращению поддержки, эти компании уже подсчитывают потенциальные убытки. Ford прогнозирует, что его подразделение по производству электромобилей понесет убытки в размере $5 млрд в этом году, а General Motors планирует сократить убытки на $2-4 млрд в следующем году, но без субсидий достичь этой цели будет значительно сложнее.
Акции Tesla и других автопроизводителей упали после того, как стало известно о Трампа отменить налоговые льготы на электромобили, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Акции Tesla в течении дня упали на 5,8%, до $311,18 за бумагу, тогда как стоимость бумаг еще одного производителя электромобилей Rivian снизились на 14,3%, до $10,31. Также потеряли в стоимости бумаги General Motors и Ford Motor — менее 1%.