Продажи новых легковых машин в феврале упали на четверть

По данным аналитиков, сообщил Минпромторг, существенное влияние на динамику рынка продолжают оказывать макроэкономические факторы, в частности, высокие ставки автокредитования. При этом февральское снижение рынка (-27% месяц к месяцу) более характерно именно для импортных автомобилей – за месяц было реализовано 42 800 иномарок, на 40% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Рыночная доля российской техники за год выросла на 10 процентных пунктов.