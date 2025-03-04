Продажи новых легковых машин в феврале упали на четверть
В феврале уровень продаж новых легковых автомобилей в РФ сократился на 25% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году, говорится в сообщении Минпромторга.
В январе – феврале 2025 г. рынок новых транспортных средств в России сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 193 900 единиц. Продажи легковых автомобилей снизились на 10% до 165 900 штук, а легких коммерческих автомобилей – на 8% до 15 800 штук, говорится в сообщении Минпромторга.
Наибольшее падение зафиксировано в сегменте грузовых автомобилей – на 40% (до 10 500 штук) и автобусов – на 49% (до 1600 штук). Объем рынка новых электромобилей сократился на 60% и составил 1500 единиц, при этом доля машин российского производства увеличилась до 23%.
В региональном разрезе лидерами по продажам остались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Наибольшая доля продаж пришлась на Москву – 19 500 легковых автомобилей (12% рынка), 1700 легких коммерческих машин (11%) и 754 грузовых автомобиля (7%). Московская область заняла второе место с показателем в 11 800 легковых автомобилей (7%) и 971 грузовик (9%).
По данным аналитиков, сообщил Минпромторг, существенное влияние на динамику рынка продолжают оказывать макроэкономические факторы, в частности, высокие ставки автокредитования. При этом февральское снижение рынка (-27% месяц к месяцу) более характерно именно для импортных автомобилей – за месяц было реализовано 42 800 иномарок, на 40% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Рыночная доля российской техники за год выросла на 10 процентных пунктов.