Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Продажи новых легковых машин в феврале упали на четверть

Ведомости

В феврале уровень продаж новых легковых автомобилей в РФ сократился на 25% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году, говорится в сообщении Минпромторга.

В январе – феврале 2025 г. рынок новых транспортных средств в России сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 193 900 единиц. Продажи легковых автомобилей снизились на 10% до 165 900 штук, а легких коммерческих автомобилей – на 8% до 15 800 штук, говорится в сообщении Минпромторга.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте грузовых автомобилей – на 40% (до 10 500 штук) и автобусов – на 49% (до 1600 штук). Объем рынка новых электромобилей сократился на 60% и составил 1500 единиц, при этом доля машин российского производства увеличилась до 23%.

В региональном разрезе лидерами по продажам остались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Наибольшая доля продаж пришлась на Москву – 19 500 легковых автомобилей (12% рынка), 1700 легких коммерческих машин (11%) и 754 грузовых автомобиля (7%). Московская область заняла второе место с показателем в 11 800 легковых автомобилей (7%) и 971 грузовик (9%).

По данным аналитиков, сообщил Минпромторг, существенное влияние на динамику рынка продолжают оказывать макроэкономические факторы, в частности, высокие ставки автокредитования. При этом февральское снижение рынка (-27% месяц к месяцу) более характерно именно для импортных автомобилей – за месяц было реализовано 42 800 иномарок, на 40% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Рыночная доля российской техники за год выросла на 10 процентных пунктов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных