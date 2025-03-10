Ford вложит 4,4 млрд евро в обремененную долгами немецкую дочернюю компанию
Компания Ford вложит до 4,4 млрд евро в рекапитализацию своего немецкого подразделения, чтобы справиться с долгами и улучшить положение на убыточном европейском рынке, заявил вице-председатель СД Ford Джон Лоулер в интервью Financial Times. Он уточнил, что компания не уйдет из Европы, но призвал Брюссель и Германию активнее поддерживать переход на электромобили и сокращение расходов, чтобы конкурировать с китайскими автопроизводителями.
«Нам нужно выработать стратегию и сделать это жизнеспособным», – отметил Лоулер. Компания прекратит практику брать на себя убытки дочерней компании Ford-Werke, вместо этого выделяя сотни миллионов евро на укрепление филиала, долг которого превышает 5 млрд евро. Ford сократил модельный ряд и сосредоточился на фургонах, также планирует уменьшить производство электрических моделей Explorer и Capri в Германии. Вклад в трансформацию завода в Кельне составил $2 млрд.
В 2024 г. Ford понес убытки в $5 млрд по электромобилям и планирует выйти на безубыточность только к концу десятилетия. Лоулер отметил, что переход на электромобили происходит медленнее, чем ожидалось. По его словам, это требует сложных решений и совместной работы. Брюссель объявил о смягчении требований к выбросам для бензиновых автомобилей, чтобы избежать штрафов, но Лоулер подчеркнул, что для повышения спроса на электромобили необходимы дополнительные стимулы.
В ноябре 2024 г. стало известно, что Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе. Это произошло на фоне замедления спроса на электромобили и жесткой конкуренции с китайскими производителями, уточняет издание. Сокращения реализуют к концу 2027 г., они затронут около 3000 рабочих мест в Германии и 800 в Великобритании. Общее количество сокращенных рабочих мест составит около 14% от всей рабочей силы автоконцерна в Европе (28 000 мест). Планы находятся на стадии обсуждения с профсоюзами.
Главный исполнительный директор Ford Джим Фарли предупреждал ранее, что для производства электромобилей компании потребуется на 40% меньше рабочих. Главный финансовый директор автоконцерна Джон Лоулер обратился к правительству Германии, призвав власти «сделать больше для улучшения рыночных условий».