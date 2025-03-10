Ford вложит 4,4 млрд евро в обремененную долгами немецкую дочернюю компанию

В 2024 г. Ford понес убытки в $5 млрд по электромобилям и планирует выйти на безубыточность только к концу десятилетия. Лоулер отметил, что переход на электромобили происходит медленнее, чем ожидалось. По его словам, это требует сложных решений и совместной работы. Брюссель объявил о смягчении требований к выбросам для бензиновых автомобилей, чтобы избежать штрафов, но Лоулер подчеркнул, что для повышения спроса на электромобили необходимы дополнительные стимулы.