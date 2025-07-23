«АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Lada Iskra
Проект по созданию модели Lada Iskra стартовал, когда акциями производителя автомобилей владела французская компания Renault. Некоторые компоненты для новой машины были заказаны уже тогда, поэтому после смены владельца было экономически невыгодно заказывать другие детали, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», передает «РИА Новости».
«Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики», – прокомментировала ситуацию компания на фоне публикаций в медиапространстве о гравировке Renault на деталях машин.
В июне первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что, учитывая недружественные действия французского производителя автомобилей Renault по отношению к России, сейчас все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны. Он напомнил, что договор о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» был подписан в 2022 г. Документ предусматривает возможность вернуться в Россию в течение шести лет.