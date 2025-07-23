«АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Lada Iskra

В июне первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что, учитывая недружественные действия французского производителя автомобилей Renault по отношению к России, сейчас все идет к тому, что компания не вернется на рынок страны. Он напомнил, что договор о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» был подписан в 2022 г. Документ предусматривает возможность вернуться в Россию в течение шести лет.