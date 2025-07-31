Минздрав опроверг перевод справок для водителей в электронный формат с 1 августа
С 1 августа перевод медицинских справок для водителей в электронный формат не планируется. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом изменения все же начнут работать, но с августа 2027 г. Кузнецов пояснил, что к тому времени органами власти будут приняты «все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения».
Речь идет об изменениях в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» от 7 июля 2025 г. Поправки вносятся в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения.
О том что медсправка для водителей перейдет в электронный формат с 1 августа, заявил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Он рассказал, что вместо бумажной справки формы 003/ву будут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предоставить в ГИБДД, после чего информация автоматически загрузится в систему ведомства.