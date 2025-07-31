Минздрав опроверг перевод справок для водителей в электронный формат с 1 августа

О том что медсправка для водителей перейдет в электронный формат с 1 августа, заявил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Он рассказал, что вместо бумажной справки формы 003/ву будут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предоставить в ГИБДД, после чего информация автоматически загрузится в систему ведомства.