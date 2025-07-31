Эксперт: медсправка для водителей перейдет в электронный формат с 1 августа
С 1 августа медицинская справка для водителей, выдаваемая после прохождения медкомиссии, станет электронной. Об этом эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов сообщил «РИА Новости».
По словам Шкуматова, теперь вместо бумажной справки формы 003/ву будут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предоставить в ГИБДД, после чего информация автоматически загрузится в систему ведомства.
«По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», – сказал Шкуматов.
Эксперт также отметил, что после медкомиссии водителю, вероятно, потребуется предъявить QR-код в наркологическом и психиатрическом диспансерах. Эти учреждения, в свою очередь, внесут сведения о владельце автомобиля в свои базы данных.
Шкуматов считает, что переход на электронный формат – положительное изменение. По его словам, в регионах давно существует нелегальный рынок поддельных медсправок, которые были востребованы из-за невозможности проверить их подлинность.
24 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права. По документу, основанием для аннулирования прав может стать обнаружение противопоказаний к управлению транспортным средством (например, ухудшение зрения) в ходе прохождения медосмотра или диспансеризации.