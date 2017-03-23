Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: ФАС зашла в Новороссийский порт

НМТП устанавливал монопольно высокие тарифы на перевалку грузов, решила ФАС

Компания не согласна и намерена обжаловать это решение в суде

Анна Зиброва

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