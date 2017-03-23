НМТП устанавливал монопольно высокие тарифы на перевалку грузов, решила ФАС

НМТП не согласен с выводами антимонопольной службы
Денис Абрамов / Ведомости
Новороссийский морской торговый порт (НМТП, объединяет Приморский торговый порт (ПТП), Новороссийский зерновой терминал, Новороссийский судоремонтный завод, «Новорослесэкспорт», ИПП, Балтийскую стивидорную компанию и СФП) нарушил антимонопольное законодательство, сообщила в среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство считает, что стивидор злоупотребил доминирующим положением и установил монопольно высокие цены на перевалку руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в Новороссийском порту.