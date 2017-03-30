H&M Group запускает новый бренд одежды Arket

Один из крупнейших в Европе продавцов одежды – шведская H&M Group заявила о запуске нового бренда Arket. Первый магазин в начале осени откроется в Лондоне, а позднее – в Брюсселе, Копенгагене и Мюнхене. Одновременно с традиционными заработают онлайн-магазины в 18 европейских странах. Инвестиции в проект представитель Arket Джей Вудс раскрыть отказалась.

С момента запуска & Other Stories в 2014 г. Arket станет первым новым брендом в портфеле шведской компании наряду с H&M, Weekday, Cheap Monday, COS и Monki. Название нового бренда со шведского переводится как «лист бумаги», следует из сообщения H&M. «Основным принципом бренда станет следование шведской традиции, основанной на практичности, долговечности и функциональности изделий», – отметила креативный директор бренда Arket Ульрика Бернхардтц.

В Arket будет представлена женская, мужская и детская одежда, товары для дома, а также обувь других брендов, например кроссовки от Venga и мужская обувь от Tricker’s и RM Williams. Цены в Arket примерно совпадают с линейкой COS, где парки и обувь стоят до $155, отмечает Bloomberg. Мужскую рубашку в Arket можно будет купить за 39–115 евро, что выше цен в магазинах основного бренда компании – H&M, напоминает отраслевой портал Business of Fashion. В зависимости от возможностей торговых точек Arket планирует интегрировать в некоторые магазины кафе с «новой северной кухней» с аутентичным представлением о здоровом питании, сказано в сообщении компании.

H&M запускает новый бренд на фоне падения прибыли группы и более слабого, чем ожидалось, роста продаж: прибыль после вычета налогов в I квартале, завершившемся 28 февраля 2017 г., снизилась на 3,5% год к году до 2,46 млрд шведских крон ($277 млн) при росте выручки без НДС на 8% до 46,99 млрд крон ($5,3 млрд). Доходы в местных валютах выросли на 4% против целевого показателя 10–15% на весь год, пишет FT. Компания объяснила такие финансовые результаты сохранением тяжелых условий на ее основных рынках в Центральной и Южной Европе и США. С 1 по 28 марта продажи группы выросли на 7% до 54 млрд шведских крон, сообщила H&M. «Компании, чтобы вернуть доверие инвесторов, необходимо увеличить рост апрельских продаж до 11%», – цитирует Reuters аналитика Societe Generale Энн Критчлоу.

Группа уже заявила, что увеличит инвестиции в том числе в логистические решения с более высоким уровнем автоматизации, чтобы ускорить выполнение заказов. «Нереализованные запасы H&M растут на 30% год от года, и прибыль продолжит снижаться, что заставит компанию прибегнуть к увеличению скидок», – заявила агентству Bloomberg аналитик Berenberg Мишель Уилсон. По ее мнению, группа пытается угнаться за ближайшим конкурентом – владельцем Zara испанской Inditex, которая оперативнее отреагировала на потребительский спрос и сделала больший акцент на онлайн-продажи. Сейчас сроки поставок продукции с предприятий в магазины сетей H&M примерно в 2 раза дольше, чем у Inditex, отмечают аналитики Goldman Sachs (цитата по Bloomberg).

Продажи на российском рынке H&M стабильно растут, пишет компания: в I квартале оборот российского подразделения компании увеличился на 54% до 1,1 млрд шведских крон (около $123 млн); Россия не входит в десятку крупнейших рынков для группы. За это время компания открыла пять магазинов – теперь их 118. Inditex в России на конец января 2017 г. насчитывала 541 магазин – это третий по размерам для нее рынок. В России шведская группа пока не планирует открывать магазины Arket: «Компания не рассматривает дальнейшего расширения в Европе и сосредоточится на выбранных городах», – заявила «Ведомостям» Вудс.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Иванова