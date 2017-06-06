Контейнерный терминал UCL Holding нарушает закон о конкуренции – ФАС

КСТП в прошлом году стал лидером среди контейнерных терминалов в Балтийском бассейне Евгений Егоров / Ведомости

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» ( КТСП, входит UCL Holding ) нарушил закон о защите конкуренции, установив монопольно высокие цены на услуги обработку контейнеров в морском порту Санкт-Петербург, сообщает ФАС России. Антимонопольное ведомство выдаст компании предписание об устранении нарушений.

Группа лиц в составе структур UCL Holdings и Global Ports занимают коллективное доминирующее положение на рынке перевалки контейнерных грузов в Петербурге, установила комиссия ФАС на заседании 5 июня. По данным ведомства, тарифы на перевалку грузов в контейнерах устанавливались в долларах и существенно выросли с 2014 г. как в долларовом, так и в рублевом выражениях. «В абсолютном выражении тарифы, устанавливаемые стивидорными компаниями в порту Санкт-Петербург, превышают уровень тарифов на аналогичные услуги, действующие в сопоставимых зарубежных портах. Действия стивидоров могли нивелировать усилия государства по привлечению грузов в российские порты и развитию конкурентоспособности российских транспортно-логистических маршрутов», - цитирует пресс-служба председателя комиссии, заместителя руководителя ФАС России Александра Редько.

По мнению ФАС, повышение тарифов на перевалку контейнеров мешает РЖД привлекать грузы и развивать транзит за счет скидок. Антимонопольное ведомство также установило, что услуги по перевалке грузов в порту Санкт-Петербурга нередко доступны только при заключении договоров с конкретными морскими линиями.

UCL Holding категорически не согласен с решением ФАС, сообщила его пресс-служба. КТСП предоставил доказательства, свидетельствующие об отсутствии оснований для предъявления претензий к терминалу по доминированию и установлению монопольно высокой цены в ходе расследования ФАС. Вывод комиссии ФАС о наличии группы лиц в составе конкурирующих между собой КТСП и терминалов Global Ports в компании называют «фантазией чиновников».

КСТП в прошлом году стал лидером среди контейнерных терминалов в Балтийском бассейне. Участники рынка замечают перераспределение грузов с терминалов Global Ports в пользу КСТП, объясняя это низкими ставками. Морская линия Mediterranean Shipping Company дает 5–7% скидки на морской фрахт при использовании КТСП, говорил в мае участник контейнерного рынка. На 1 мая свободная мощность КСТП составляла 9268 TEU в месяц. UCL планирует расширение терминала.

В 2015 г., когда перевалка контейнеров в Балтийском бассейне снизилась на 25% (на терминалах Global Ports - на 35%), КТСП увеличил перевалку на 2%, что привело к увеличению его доли среди терминалов; в 2016 г. доля выросла до 30,5%, приводит данные компания. В течение 2014-2016 гг. КТСП привлек более 10 крупнейших иностранных контейнерных линий, что обеспечило увеличение грузопотока в условиях более чем 50%-го профицита производственных мощностей у конкурентов в Балтийском бассейне, следует из сообщения UCL. КТСП может предлагать ставки более привлекательные, чем у конкурентов, включая Прибалтику и Финляндию. КТСП не занимает доминирующего положения на рынке перевалки контейнеров и работает в условиях высокой конкуренции, говорится в сообщении. Компания развивала железнодорожные терминалы и увеличивала загрузку железнодорожных операторов, налоговые отчисления в 2016 г. достигли 1,3 млрд руб, сказано в пресс-релизе.

ФАС расследует дела в отношении стивидоров с июня 2016 г. В марте 2017 г. служба признала, что законодательство нарушили ПАО «НМТП», АО «ПКТ», АО «Петролеспорт» и ООО «ВСК» (последние три входят в Global Ports). «НМТП» был оштрафован на 9,74 млрд руб., «ПКТ» на 4,17 млрд руб, АО «Петролеспорт» - на 1,27 млрд руб., «ВСК» - на 1,6 млрд руб. Весной же ведомство оправдало ПАО «Мурманский морской торговый порт», ЗАО «Агросфера» и ООО «Мурманский балкерный терминал», а также АО «Туапсинский морской торговый порт». В апреле терминалы Global Ports подали в Арбитражный суд Москвы иски о признании незаконным решения ФАС.