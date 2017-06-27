Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Инвестор требует перемен в Nestle
Инвестор потребовал перемен в Nestle
Third Point потратил $3,5 млрд на долю в компании
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Nestle – крупнейшая компания – производитель продуктов питания с рыночной капитализацией в $250 млрд.
Евгений Разумный / Ведомости
Фонд миллиардера Дэниэла Лоба Third Point сообщил о покупке акций швейцарского производителя продуктов питания Nestle S.A. за $3,5 млрд. Фонд получил 1,25% в компании, уточняет The Wall Street Journal (WSJ). Теперь новый акционер требует больших изменений, следует из его письма для инвесторов.
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