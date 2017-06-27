Агропром
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Инвестор требует перемен в Nestle

Инвестор потребовал перемен в Nestle

Third Point потратил $3,5 млрд на долю в компании

Фонд миллиардера Дэниэла Лоба Third Point сообщил о покупке акций швейцарского производителя продуктов питания Nestle S.A. за $3,5 млрд. Фонд получил 1,25% в компании, уточняет The Wall Street Journal (WSJ). Теперь новый акционер требует больших изменений, следует из его письма для инвесторов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике