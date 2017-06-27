Инвестор потребовал перемен в Nestle

Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Инвестор требует перемен в Nestle

Nestle – крупнейшая компания – производитель продуктов питания с рыночной капитализацией в $250 млрд. Евгений Разумный / Ведомости

Фонд миллиардера Дэниэла Лоба Third Point сообщил о покупке акций швейцарского производителя продуктов питания Nestle S.A. за $3,5 млрд. Фонд получил 1,25% в компании, уточняет The Wall Street Journal (WSJ). Теперь новый акционер требует больших изменений, следует из его письма для инвесторов.