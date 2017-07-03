Геннадий Хазанов с партнерами построит под Москвой крупнейшую прачечную в России

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Еще 1,5 млрд руб. по барабану

Площадь проекта – 8500 кв. м, проектная мощность – 100 т белья в сутки PhotoXpress

Специализирующуюся на аренде и профессиональной обработке текстильных изделий Cotton Way построит в Подмосковье крупнейший в России комплекс промышленной обработки белья, рассказал первый заместитель гендиректора Cotton Way Евгений Глинин. «Компании помогала найти участок Корпорация развития Московской области. Участок нашли в Химках, на пересечении Ленинградского и Вашутинского шоссе», – подтвердил гендиректор корпорации Тимур Андреев. Площадь проекта – 8500 кв. м, проектная мощность – 100 т белья в сутки, уточнил Глинин. Выход на 30%-ную мощность запланирован на конец 2017 г., на проектную – на 2018 г. Сейчас ведутся инженерные работы по увеличению лимитов энергоснабжения, добавил Андреев.