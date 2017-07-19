Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: «Кириешки» онлайн
Производитель «Бабкиных семечек» и «Кириешек» запустил интернет-магазин
Онлайн-продажи развивают и другие производители
- Екатерина Бурлакова
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KDV – один из крупнейших российских производителей кондитерских изделий и снеков
Александр Поляков / РИА Новости
Группа KDV в тестовом режиме запустила интернет-магазин kdvonline.ru, сообщила «Ведомостям» представитель компании Неля Костяева. В онлайн-магазине продается продукция под брендами «Яшкино», «Бабкины семечки», BEERka, «Pro-чипсы», «Бонди» и др.
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