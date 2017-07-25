Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Рискованное образование

Продавцы туров с учебой за рубежом избегают федерального реестра туроператоров

Для клиентов это риск остаться без поддержки в случае проблем
  • Светлана Ястребова,
  • Ирина Скрынник,
  • Анастасия Иванова
  • / Ведомости

В России работает около 200 компаний в сфере образовательного туризма за рубежом, по подсчетам одного из участников рынка – Jey Study. Наиболее востребованы детские летние лагеря с изучением языка в Великобритании, США, Ирландии, на Мальте и др., перечисляет гендиректор Jey Study Кирилл Хрипунов. Но компании, состоящие в реестре туроператоров, можно пересчитать по пальцам, замечает он, хотя согласно вступившим в силу поправкам в закон о туризме с начала 2017 г. это серьезное нарушение.

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