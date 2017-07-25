Продавцы туров с учебой за рубежом избегают федерального реестра туроператоров

Для клиентов это риск остаться без поддержки в случае проблем

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После сокращения потока клиентов в четыре раза и роста тарифов страховщиков взносы стали неподъемными для малых компаний, сетует владелец компании в сфере образовательного туризма Pixabay

В России работает около 200 компаний в сфере образовательного туризма за рубежом, по подсчетам одного из участников рынка – Jey Study. Наиболее востребованы детские летние лагеря с изучением языка в Великобритании, США, Ирландии, на Мальте и др., перечисляет гендиректор Jey Study Кирилл Хрипунов. Но компании, состоящие в реестре туроператоров, можно пересчитать по пальцам, замечает он, хотя согласно вступившим в силу поправкам в закон о туризме с начала 2017 г. это серьезное нарушение.