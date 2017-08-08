На суде "Роснефти" и "Системы" начались прения сторон

Представитель «Роснефти» в ходе прений сторон отметил, что убытки от реорганизации зафиксированы в отчетности «Башнефти». «Чистые активы «Башнефти» сократились на 57,7 млрд руб. Е. Разумный / Ведомости

На судебном процессе в Башкирии, где рассматривается иск «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» и «Система-инвесту» на 170,6 млрд руб., начались прения сторон.

Практически все ходатайства, которые подавали «Система» с «дочкой» в ходе процесса за прошедшие пять слушаний были отклонены, все стороны, пытавшиеся поучаствовать в процессе в качестве третьих сторон, допущены не были (сейчас они подают апелляции в арбитраже Челябинской области).

Сегодня «Система» обвинила судью в нарушении нормы ВАС России от 2009 г., согласно которой нужно отложить разбирательство по основному делу до принятия решения апелляционных судов по вопросам, которые обжалуют стороны в ходе основного судебного процесса. Кроме того, «Система» обвиняет судью в нарушении принципа беспристрастности и объективности при рассмотрении дела, говорится в заявлении, которое представитель «Системы» заполнил от руки во время 15 минутного перерыва.

Предъявление убытков

Представитель «Роснефти» в ходе прений сторон отметил, что убытки от реорганизации зафиксированы в отчетности «Башнефти». «Чистые активы «Башнефти» сократились на 57,7 млрд руб. Обязательства выросли более чем в 1,5 раза на 113,6 млрд руб. Сумма долгосрочных займов и кредитов увеличилась почти в два раза — на 73,8 млрд руб.», передает представитель «Роснефти».

Реорганизация «Башнефти» затевалась исключительно для выгоды АФК «Системы», которая понимала незаконность владения активом и действовала не как добросовестный и разумный акционер, сказал представитель «Роснефти» в суде.

Характер реорганизации обусловлен незаконным владением и недобросовестным приобретением «Системой» и «Системой-инвестом» акций «Башнефти», которые посредством реорганизации выводили имущество и деньги из компании в преддверии изъятия акций в пользу законного владельца – государства, утверждает представитель «Роснефти».

«Поскольку решение о реорганизации и ее условия были приняты и определены непосредственно «Системой», соответственно истцами доказана причинно-следственная связь между действиями ответчиков и причиненными «Башнефти» убытками», передает представитель «Роснефти» позицию юриста компании из зала суда.

Представители «Системы» в ходе объявления позиции «Роснефти» и «Башнефти» задавали уточняющие вопросы и настаивали на том, что по итогам 2014 г. «Башнефть» получила операционную прибыль. Представитель «Роснефти» парирует, что прибыль могла возникнуть от операционной деятельности (реализации нефти и нефтепродуктов), и нивелировать убыток от реорганизации.

После выступления «Рсонефти» представитель «Системы» заявил о нарушении порядка проведения заседания, суд отклонил ходатайство, компания повторно потребовала отвода судьи. Представитель АФК в суде попросил дополнительное время, чтобы подготовить отвод судьи в письменном виде. Суд дал 15 минут для подготовки соответствующего письменного ходатайства.

Дело на 170 миллиардов

«Башнефть» и «Роснефть» пытаются взыскать с АФК «Система» и ее дочки 170,6 млрд руб. за ущерб, который бывший владелец, по мнению истцов, нанес обществу при реорганизации, говорится в иске нефтяных компаний. Истцы указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

При реорганизации в 2014 г., говорится в иске, «Башнефть» потеряла право распоряжаться 49,41% «Система-инвеста», которому принадлежало 25,24% «Башнефти». Из-за этого компания утратила косвенный контроль над Башкирской энергосбытовой компанией (БЭСК), над долей в «Уфаоргсинтезе» и права на дивиденды «Система-инвеста», БЭСК, «Уфаоргсинтеза», а также лишилась возможности «участвовать в их хозяйственной деятельности». Нарекания также вызвал разделительный баланс при реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

Первоначально сумму претензий «Роснефть» и «Башнефть» назвали в начале мая - 106,6 млрд руб. Но через несколько недель уточнили их до 170,6 млрд руб. Акции АФК на этих новостях подешевели практически вдвое.

В ходатайстве «Системы» указано, что балансовая стоимость акций «Система-инвеста» при реорганизации и составлении разделительного баланса была 25 млрд руб., долг «Системы» перед «Башнефтью» оценивался в 36,9 млрд руб., тогда как 16,8% акций «Башнефти», переданных ей, - в 80,7 млрд руб. По оценке истцов, акции «Система-инвеста» стоили больше - 57,2 млрд руб, что привело к убыткам от реорганизации - 12,3 млрд руб., следует из ходатайства «Системы».

АФК «Система» направила в администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и Верховный суд жалобу на судью башкирского арбитражного суда Ирину Нурисламову, которая ведет процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» и ее «дочке» на 170,6 млрд руб. Это следует из документов ВККС («Ведомости» с ними ознакомились). Представитель АФК подтвердил факт подачи жалобы. «Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности и вынудили нас обратиться с жалобой», – заявил представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

По мнению «Системы», судья башкирского арбитража приняла решение об аресте имущества компании на 250 млрд руб. без законных оснований (по постановлению пристава арестовано имущество на 185 млрд руб. – 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании). Как утверждает «Система» в жалобе, Нурисламова провела заседание без аудиопротоколирования, переложила на ответчиков обязанность доказывать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти», а также не дала ответчикам времени на выработку правовой позиции.

«Такие заявления «Системы» логично вытекают из ее судебной тактики, которая заключается в том, чтобы затянуть процесс, спровоцировать скандал», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.