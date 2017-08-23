Cargill инвестирует в выращивание мяса из клеток

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Cargill будет продавать и традиционное мясо, отмечает Робертс Denis Balibouse / REUTERS

Cargill приобрела долю в стартапе Memphis Meats, разработавшем технологию выращивания мяса из самовоспроизводящихся клеток животных. Компании не раскрыли размер инвестиции. Это первый случай, когда традиционный производитель мяса инвестирует в зарождающийся сектор «чистого мяса». Его участники утверждают, что их продукты лучше для окружающей среды, чем мясо, получаемое откармливанием и убоем животных.