Cargill инвестирует в выращивание мяса из клеток
Технология стартапа Memphis Meats также заинтересовала Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона
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Cargill будет продавать и традиционное мясо, отмечает Робертс
Denis Balibouse / REUTERS
Cargill приобрела долю в стартапе Memphis Meats, разработавшем технологию выращивания мяса из самовоспроизводящихся клеток животных. Компании не раскрыли размер инвестиции. Это первый случай, когда традиционный производитель мяса инвестирует в зарождающийся сектор «чистого мяса». Его участники утверждают, что их продукты лучше для окружающей среды, чем мясо, получаемое откармливанием и убоем животных.
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