Торговля и услуги

Cargill инвестирует в выращивание мяса из клеток

Технология стартапа Memphis Meats также заинтересовала Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона

Cargill приобрела долю в стартапе Memphis Meats, разработавшем технологию выращивания мяса из самовоспроизводящихся клеток животных. Компании не раскрыли размер инвестиции. Это первый случай, когда традиционный производитель мяса инвестирует в зарождающийся сектор «чистого мяса». Его участники утверждают, что их продукты лучше для окружающей среды, чем мясо, получаемое откармливанием и убоем животных.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике