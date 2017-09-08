«Уралкалий» не смог договориться с «Беларуськалием» о возобновлении совместных продаж

Статья опубликована в № 4403 от 08.09.2017 под заголовком: Белорусы не идут на альянс с «Уралкалием»

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В 2017 г. «Уралкалий» первым подписал контракты на поставку удобрений в Китай, до этого его опережал «Беларуськалий» Евгений Разумный / Ведомости

В июне 2017 г. основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин вместе с предправления Сбербанка Германом Грефом поехал в Минск договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возобновлении совместных продаж с «Беларуськалием». Обе компании – крупнейшие в мире производители калия.

Но в четверг гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый заявил, что его компания не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием». Его слова передало белорусское информагентство «Белта». После 2013 г., когда «Уралкалий» и «Беларуськалий» разорвали отношения, белорусы завоевали авторитет среди покупателей и производителей, отметил Головатый: это самодостаточная компания, чтобы осуществлять свою деятельность. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.

Еще четыре года назад «Уралкалий» и «Беларуськалий» через совместного трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК, сейчас полностью принадлежит «Беларуськалию») продавали 42% калия в мире. В июле 2013 г. российская компания вышла из торгового соглашения, начав продавать удобрения самостоятельно, «не обращая внимания на цены» (слова тогдашнего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера). В результате цены на калий упали с $400 за 1 т до $214 за 1 т к началу 2017 г. Баумгертнер и совладелец «Уралкалия» Сулейман Керимов попали под уголовное преследование в Белоруссии. Последний в итоге продал компанию.

Сейчас «Беларуськалий» занимает 20% мирового рынка калийных удобрений, отметил Головатый. «Последние два-три года мы удерживаем лидирующие позиции в экспорте калийных удобрений в мире», – заявил он.

Условия Минска «Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против – объединяйтесь, но на наших условиях. Давайте договоримся, сколько будете производить вы, сколько будем производить мы. Поделим рынки и не будем соперничать друг с другом», – говорил прошлым летом президент Белоруссии Александр Лукашенко (по «Интерфаксу»).

Но в 2017 г. «Уралкалий» первым подписал контракты на поставку удобрений в Китай, до этого его опережал «Беларуськалий». Цена составила $230 за 1 т, на 5% выше, чем в 2016 г., говорили источники ТАСС и «Ведомостей». Сумма первого подписанного в году контракта очень важна, так как является ориентиром для остальной отрасли.

Это стало неожиданностью для «Беларуськалия», знает источник, близкий к одной из сторон переговоров: белорусы сами в день подписания контракта «Уралкалием» продолжали переговоры с китайцами. Речь шла о сумме гораздо выше $230 за 1 т, говорит он. Цена контракта «Уралкалия» с Китаем могла быть выше, отмечала в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. На китайский рынок поставлялось не так много калия в первом полугодии 2017 г., что говорит об отсутствии дисциплины на рынке, производители могли установить высокий уровень цен, от которого можно было бы отталкиваться в дальнейшем.

В то же время, по словам Мазепина, которые передавал «Интерфакс», «Уралкалий» не раз делал предложения «Беларуськалию» возобновить сотрудничество. В четверг гендиректор БКК Елена Кудрявец отметила, что компания будет рассматривать возможность новых альянсов при условии прочных гарантий (ее слова приводит «Белта»). «В жизни ничего не исключено и альянсы возможны. Сейчас идет процесс PotashCorp и Agrium. Посмотрим, жизнь покажет», – заявила она. По ее словам, нужны четкое понимание стратегии, которая будет у совместной компании, и экономический эффект для участников альянса.

Получить цену выше $230 за 1 т было сложно, считает аналитик БКС Олег Петропавловский: рост цен на калий в этом году стал неожиданностью, другие рынки удобрений (азотных и фосфорных) снижаются, говорит он. При таком рынке альянс мало интересен обеим сторонам, уверен Петропавловский: при низких ценах олигополия не работает.