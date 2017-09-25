ОМК ждет увеличения спроса на трубы для нефтяников

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Компания планирует вложить $1 млрд в расширение производства ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) намерена инвестировать $1 млрд в модернизацию старых и строительство новых мощностей по производству различных труб, в том числе нефтепромысловых (OCTG), рассказал председатель совета директоров ОМК и основной акционер Анатолий Седых в пятницу.

Металлургическая компания уже начала строить новый цех по производству и отделке OCTG, а также обсадных труб. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками оборудования, инвестиции в проект до 2022 г. составят около 40 млрд руб. ($700 млн), отметил Седых. Оборудование планируется закупать у Mitsubishi, Danieli и других поставщиков. Новые трубные станы заработают в 2018–2019 гг., а полностью завершить проект компания рассчитывает к 2022 г., говорится в сообщении ОМК. Проектную мощность нового цеха представитель ОМК сообщить отказался.

Более половины всего бюджета будет направлено на проекты создания нового трубного цеха № 1 по выпуску нарезных ОСTG-труб, остальное компания потратит на расширение производства муфт для нарезных труб, создание производства покрытий, уточнил представитель компании. Сейчас компания производит около 350 000 т ОСTG.

По словам Седых, компания намерена финансировать развитие из собственных средств, заемного финансирования не предполагается, как и поиска стратегического партнера. Основной акционер ОМК уверен, что новые мощности нужны, так как растет необходимость бурения в сложных условиях, а также развивается добыча сланцевой нефти.

Сейчас в России производится 10,3 млн т труб, следует из данных «Металл-эксперта», потребление составляет 9,7 млн т. Из них в 2016 г. потребление в сегменте нефтегазопроводных труб и труб OCTG выросло на 2% до 3,1 млн т. «Растут объемы бурения в связи с развитием горизонтального бурения. Значит, теоретически на продукцию ОМК спрос будет», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов.

Эксплуатационное бурение у «Роснефти» в первом полугодии 2017 г. к уровню 2016 г. выросло на 22% до 5,5 млн м, у «Лукойла» – на 26,5%, а капзатраты в разведку и добычу увеличились на 18 млрд до 98 млрд руб.

Нормальным уровнем загрузки трубного стана в России считается 70%, добавляет Худалов. «Стабилизация цен на нефть увеличивает интерес нефтедобывающих компаний к инвестициям в нефтедобычу», – добавляет он. По предварительным оценкам центра экономического прогнозирования Газпромбанка, потребление стальных труб в России в 2017 г. вырастет на 5% до 10,7 млн т. Рост в 2018 г. составит 4%, уверен аналитик Газпромбанка Айрат Халиков.

В ближайшие пять лет загрузка мощностей по производству труб большого диаметра (используются для строительства магистральных газо- и нефтепроводов) будет не ниже 70–80%, а окончание крупных инвестиционных проектов компанию не беспокоит. Компания планирует участвовать в тендере на поставки труб для строительства газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (его реализует структура «Ростеха» – «РТ – глобальные ресурсы»). Кроме того, ОМК рассматривает возможное участие в других проектах, в том числе в проекте «Роснефти» в Курдистане, в случае их реализации.