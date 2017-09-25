Спортивный проект I Love Running Family запустит сеть клиник

На ребрендинг компания потратила несколько миллионов рублей I Love Running Family

О новой стратегии развития I Love Running Family (ILRF) «Ведомостям» рассказал сооснователь проекта Максим Журило. Она предполагает объединение всех спортивных активов группы в холдинг I Love Supersport. Сюда войдут действующие спортивные школы – бега (I Love Running), плавания (I Love Swimming), велоспорта (I Love Cycling) и триатлона (I Love Triathlon), а также другие будущие проекты. На ребрендинг компания потратила несколько миллионов рублей, отметил Журило: это необходимо для ускорения ее роста.

Основная компания проекта, по собственным данным, «Ай лав раннинг». Ее владельцы, согласно ЕГРЮЛ, Максим Журило (50%), его супруга Ирина Московкина (30%) и Анастасия Владимирова (20%). Последняя владеет долей в интересах фонда ru-Net Леонида Богуславского. Он приобрел 20% I Love Running Family в феврале 2017 г. Сумму сделки стороны не раскрывали, но тогда управляющий партнер венчурного фонда Prostor Сapital Алексей Соловьев оценивал ее в 100 млн руб. Сейчас на привлеченные деньги разрабатывается объединенная IT -инфраструктура для всех направлений проекта, отмечает Журило. Кроме того, как рассказывала Владимирова, средства также будут направлены на новые проекты, в том числе медицинские. Богуславский через представителя отказался от комментариев.

Одним из них станет сеть медицинских клиник, уточнил Журило: первая клиника Supersport Health заработает в Москве в октябре 2017 г. К 2019 г., согласно стратегии, таких клиник, по его словам, будет около 50. Большая часть будет развиваться по франшизе, а не более 10% клиник I Love Supersport будет развивать сам, уточнил собеседник «Ведомостей». На старте медпроекта инвестиции могут составлять 10 млн руб., сообщил Журило, за два года компания планирует вложить 100 млн руб.

Клиниками будет управлять «Ай лав хелс», которая, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Журило (55%) и Елене Плосконосовой (45%). Последняя, по словам Журило, является номинальным владельцем и представляет интересы человека, «известного в медицинских кругах». Его имя Журило раскрыть отказался.

В России нет качественных сетей спортивных клиник, которые необходимы как профессионалам, так и любителям, считает основатель ILRF: «Поэтому эту нишу решили занять мы». Подобные клиники необходимы – все больше людей занимаются спортом, а значит, будет больше травм, соглашается гендиректор сети клиник «Чайка» Александр Винокуров. В 2016 г. в Москве заработала спортивная клиника «Чайка» – Chaika Sports. Правда, развивать это специализированное направление компания, по словам Винокурова, пока не планирует.