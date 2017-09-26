Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Говядина из Воронежа для столичных гурманов
Главный конкурент «Мираторга» открывает мясную лавку в центре Москвы
Так воронежская группа «Заречное» планирует продвигать бренд на столичном рынке
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Группа «Заречное» планирует продвигать бренд говядины на столичном рынке с помощью мясной лавки
«Заречное»
Группа компаний (ГК) «Заречное» бизнесмена Сергея Ниценко запускает новый проект: в течение ближайшего месяца она откроет в Москве мясную лавку «Праймбиф маркет», рассказал сын Ниценко Андрей, управляющий проектами группы в Москве. Магазин заработает на Смоленском бульваре, 17, – информация об этом размещена на здании.
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