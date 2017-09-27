Парковка возле терминала «Пулково» должна работать, как в «Шереметьево» и «Домодедово»

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Автомобильный трафик на территории «Пулково» растет вместе с пассажиропотоком аэропорта Евгений Егоров / Ведомости

Управление ФАС по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило о множестве жалоб от частных лиц и обращениях от депутатов Законодательного собрания Петербурга, городской транспортной прокуратуры и НП «Объединение пассажирских перевозчиков «Пассажирское такси». С 1 июня ВВСС, управляющая компания «Пулково», сократила бесплатное пребывание в зоне Центрального пассажирского терминала с 15 до 10 минут и ввела штраф в 1000 руб. за превышение этого времени. С 1 сентября сумму штрафа сократили до 700 руб. с 11-й по 30-ю минуту, потом взимаются 700 руб. за каждые полчаса.