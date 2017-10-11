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Анастасия Иванова
Агропром
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Glo дошло до России

British American Tobacco начинает продавать в России устройства для нагревания табака glo

Этот продукт станет конкурентом IQOS

В октябре одна из крупнейших табачных компаний – British American Tobacco (BAT) начнет продавать устройства нагревания табака glo на российском рынке. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал главный управляющий директор BAT Никандро Дюранте (см. интервью на стр. 8–9). До сих пор glo можно купить только в Канаде, Швейцарии, Корее и Японии, по собственным данным компании.

Вместо горения в устройстве glo табак нагревается, его пар по вкусу похож на сигаретный дым, но примерно на 90% менее токсичен, утверждает компания на своем сайте. Стики, т. е. специально разработанные сигареты для glo, BAT производит на фабрике в Санкт-Петербурге с конца 2016 г., следует из полугодового отчета компании. В переоборудование производства для выпуска новой продукции BAT инвестировала около 1 млрд руб., уточнил Дюранте.

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