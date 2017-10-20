Потанин и Березкин купили почти 37% в главном инвестпроекте «Норникеля»

Первым и пока единственным проектом фонда стала покупка у «Норникеля» доли в ГОК «Быстринское» Евгений Разумный / Ведомости

Структура Владимира Потанина и Григория Березкина CIS NRF Holdings завершила покупку 36,6% долей в Быстринском проекте у «Норникеля» за $275 млн. Об этом говорится в сообщении «Норникеля».

В прошлом году бизнесмены создали фонд, нацеленный на инвестиции в проекты, связанные с природными ресурсами, - CIS Natural Resources Fund. Размер фонда – $250 млн, рассказали Березкин и Алексей Башкиров, гендиректор инвестиционного консультанта фонда, компании Winter Capital Advisors. Фонд будет вкладывать в проекты разработки не только твердых полезных ископаемых, но и углеводородов, говорил Башкиров.

Первым и пока единственным проектом фонда стала покупка у «Норникеля» доли в ГОК «Быстринское». Быстринский ГОК – один из главных инвестиционных проектов «Норникеля». Вложения в разработку огромного Быстринского полиметаллического месторождения в Забайкальском крае (запасы В + С1 + С2 – 2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1 млн унций серебра и 67 млн т магнетитового железа) оцениваются в $1,52 млрд (с учетом затрат на строительство железной дороги и ЛЭП). План инвестиций в проект на 2016–2017 гг. – $823 млн (без НДС). Старт производства на Быстринском ГОКе ожидается в 2017 г., в 2020 г. – выход на проектную мощность: 67 000 т меди, 2,9 млн т магнетитового концентрата и 252 000 унций золота. Деньги на стройку есть – Сбербанк предоставил проектное финансирование на $800 млн.

Еще 13,33% в проекте «Норникель» продал за $100 млн китайскому консорциуму Highland Fund, среди участников которого частный китайский фонд Hopu Investment.

Потанин говорил, что в перспективе Быстринский ГОК может быть объединен с Баимской медной площадью (расположена на Чукотке). Этот проект принадлежит совладельцам Evraz и миноритарным акционерам «Норникеля» Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. Быстринское месторождение может получить листинг в Китае на горизонте 5–7 лет при условии его укрупнения за счет Баимского рудного поля или еще какого-нибудь интересного с точки зрения качества актива, говорил Потанин.