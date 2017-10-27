«Башнефть» решила заплатить акционерам 26,3 млрд рублей

Менеджмент убеждал акционеров в частных беседах на годовом собрании, что отложенные дивиденды сейчас - это рост капитализации компании в будущем и рост стоимости акций Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров «Башнефти» созвал внеочередное собрание акционеров и рекомендовал выплатить суммарно 26,3 млрд руб. дивидендов за девять месяцев 2017 г., следует из сообщения компании. По итогам 2016 г. дивидендов практически не было - компания объясняла это увеличением капзатрат из-за усиления мер безопасности на НПЗ.

Держателям обыкновенных акций «Башнефть» заплатит 21,9 млрд руб., держателям привилегированных - 4,4 млрд руб. Последние по итогам прошлого года года получили 3 млн руб. В сообщении «Башнефти» указано, что выплаты будут в декабре. На долю Республики Башкирии (держит 25% обыкновенных акций «Башнефти») придется 6,6 млрд руб., хотя изначально республика планировала получить 7 млрд руб., говорил в начале июня глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Менеджмент убеждал акционеров в частных беседах на годовом собрании, что отложенные дивиденды сейчас - это рост капитализации компании в будущем и рост стоимости акций. Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме. Голоса будут учитываться до 1 декабря.

Дивидендная политика «Башнефти» до перехода в госсобственность в 2014 г. состояла в распределении не менее 10% чистой прибыли по МСФО, но компания всегда платила больше. За 2015 г., уже став госкомпанией, «Башнефть» по распоряжению правительства заплатила 50% чистой прибыли по МСФО – 29 млрд руб. Теперь, после того как контроль над компанией получила «Роснефть», базой для расчета выплат останется МСФО, но учитываются и такие показатели, как EBITDA и чистый долг, сообщил представитель «Башнефти». «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 г. 12 октября «Роснефть» перечислила в бюджет 329,7 млрд руб. за покупку госпакета «Башнефти».

Результаты работы за январь - сентябрь «Башнефть» еще не объявила. По итогам первого полугодия выручка компании была 153,7 млрд руб., а чистая прибыль – 13,3 млрд руб. На счетах компании было 3,5 млрд руб.

На что пошли деньги, заплаченные за «Башнефть»