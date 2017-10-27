«Башнефть» решила заплатить акционерам 26,3 млрд рублей

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Менеджмент убеждал акционеров в частных беседах на годовом собрании, что отложенные дивиденды сейчас - это рост капитализации компании в будущем и рост стоимости акций
Максим Стулов / Ведомости
Совет директоров «Башнефти» созвал внеочередное собрание акционеров и рекомендовал выплатить суммарно 26,3 млрд руб. дивидендов за девять месяцев 2017 г., следует из сообщения компании. По итогам 2016 г. дивидендов практически не было - компания объясняла это увеличением капзатрат из-за усиления мер безопасности на НПЗ.
Держателям обыкновенных акций «Башнефть» заплатит 21,9 млрд руб., держателям привилегированных - 4,4 млрд руб. Последние по итогам прошлого года года получили 3 млн руб. В сообщении «Башнефти» указано, что выплаты будут в декабре. На долю Республики Башкирии (держит 25% обыкновенных акций «Башнефти») придется 6,6 млрд руб., хотя изначально республика планировала получить 7 млрд руб., говорил в начале июня глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Менеджмент убеждал акционеров в частных беседах на годовом собрании, что отложенные дивиденды сейчас - это рост капитализации компании в будущем и рост стоимости акций. Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме. Голоса будут учитываться до 1 декабря.
Дивидендная политика «Башнефти» до перехода в госсобственность в 2014 г. состояла в распределении не менее 10% чистой прибыли по МСФО, но компания всегда платила больше. За 2015 г., уже став госкомпанией, «Башнефть» по распоряжению правительства заплатила 50% чистой прибыли по МСФО – 29 млрд руб. Теперь, после того как контроль над компанией получила «Роснефть», базой для расчета выплат останется МСФО, но учитываются и такие показатели, как EBITDA и чистый долг, сообщил представитель «Башнефти». «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 г. 12 октября «Роснефть» перечислила в бюджет 329,7 млрд руб. за покупку госпакета «Башнефти».
Результаты работы за январь - сентябрь «Башнефть» еще не объявила. По итогам первого полугодия выручка компании была 153,7 млрд руб., а чистая прибыль – 13,3 млрд руб. На счетах компании было 3,5 млрд руб.
На что пошли деньги, заплаченные за «Башнефть»
Хоккейный клуб «Торос»
Один из главных проектов фонда Муртазы Рахимова - поддержка хоккея. Еще в 2010 г. до 80% затрат фонда «Урал», по подсчетам “Ведомостей”, приходилось на профессиональный хоккейный клуб «Салават Юлаев». "Урал" - генеральный спонсор хоккейных клубов "Салават Юлаев" и "Торос", Федерации хоккея Башкирии и генеральный партнер Высшей хоккейной лиги. В 2013 г. на «Салавата Юлаева», «Торос», «Толпар», «Агидель» и Спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва Башкирии было выделено около 2,35 млрд руб., в 2014 г. объем финансирования сохранился на этом же уровне, сообщил в апреле 2014 г. генеральный директор фонда Евгений Лохов. После ареста счетов "Урал-инвеста", администрация "Салавата Юлаева" написала письмо президенту Путину, попросив не лишать команду важнейшего источника доходов. Однако вскоре выяснилось, что процентами со средств "Урал-инвеста" фонд может пользоваться несмотря на арест счетов.
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бфурал.рф
Строительство соборной мечети в Уфе началось в 2006 г., но из-за нехватки средств было остановлено. В 2013 г. в фонде “Урал” решили возобновить строительство, полностью взяв все финансирование на себя, говорится в фильме о мечети, размещенном на сайте фонда. Эта мечеть станет самой крупной и высокой в России, ее общая площадь составит 14 000 кв. м, а высота от земли до верхней части полумесяцев на минаретах - 76,7 м. Только в 2014 г. на строительные работы ушло около 800 млн руб., сообщается на сайте фонда. После ареста счетов стройка была заморожена, но перед Новым годом работы возобновились. Завершить их планируется в 2017 г.
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бфурал.рф
На пропаганду здорового образа жизни и деятельность в области здравоохранения в 2011-2013 г. БФ «Урал» выделил 1 млрд руб, говорится в отчете фонда. А в 2014 г. помимо оснащения медицинских учреждений Башкирии и помощи в реабилитации больным, фонд занялся капитальным ремонтом исторического здания Республиканского госпиталя ветеранов войн, расположенного в Уфе на улице им. Карла Маркса. Фонд финансировал не только ремонт здания 19 века, находившегося в аварийном состоянии, но и возведение нового пристроя, увеличившего общую площадь до 4000 кв.м. Ожидается, что новый корпус заработает в конце февраля этого года. Всего на капремонт, закупку медоборудования и оснащение второго корпуса госпиталя в 2014 г. было направлено 293,1 млн руб., сообщается на сайте фонда.
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бфурал.рф
Одно из направлений работы БФ "Урал" - поддержка малоимущих и нуждающихся в помощи детей через фонд "Изгелек". В 2014 г. фонд «Изгелек», как указано в сообщении об итогах его работы, оказал помощь нуждающимся на сумму более 41 млн руб., из них 36 млн руб. было выделено БФ «Урал». Сумма пожертвований от физических и юридических лиц, а также поступления от проведенных аукционов, выставок-продаж составили 5,5 млн руб.
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бфурал.рф
В отчетах “Урала” за 2011-2013 гг. раскрывается сумма, направленная на культуру и искусство, - 185 млн руб. Один из проектов фонда - выпуск серии книг по истории башкирских родов. Помимо этого фонд спонсировал выпуск книг по истории Уфы, создание документальных фильмов, проведение фольклорных и этнографических праздников.