В Саратовской области загорелась нефть после прорыва нефтепровода

Выход нефти произошел рядом с селом Красноармейское на 413-м км нефтепровода Максим Стулов / Ведомости

В районе села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев – Тихорецк с последующим возгоранием, сообщила «Транснефть». На место происшествия направлены экстренные службы. На место ЧП выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Пожар от горящей нефти перекинулся на жилые дома.

Региональное управление МЧС подтвердило возгорание нефти в границах населенного пункта и эвакуацию жителей. К месту происшествия в 40 км от Энгельса отправились 15 единиц техники и 51 человек личного состава. По данным МЧС на 18.15 мск, горели четыре дома, из них три жилых. Площадь пожара составляет 1000 кв. м, жертв и пострадавших нет. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщил, что горит до шести домов.

В 18.30 мск МЧС сообщило, что открытое горение нефти после прорыва нефтепровода ликвидировано, а пожар в жилых домах полностью потушен.

По данным «Транснефти», на 19.00 основной пожар потушен, пострадавших нет. «Попадания нефти в воду (р. Волга) нет. Работа трубопровода может возобновиться ориентировочно через 3–4 суток», – заявила компания.

Обстоятельства аварии

По информации «Транснефти», выход нефти на нефтепроводе произошел в 15.30 18 января. Причины аварии выясняются. «Объем выхода нефти составил около 900 куб. м. Площадь разлива нефти представляет собой полосу длиной 1,5 км. Недалеко от места аварии протекает р. Волга, толщина льда составляет 15 см, возможность попадания нефти в акваторию реки отсутствует, для обеспечения экологической безопасности поставлены боновые заграждения», – говорится в сообщении компании.

«Транснефть» называет причиной возгорания «бросовый огонь от внешнего неустановленного источника». Согласно сообщению, жителей Красноармейского своевременно эвакуировали работники АО «Транснефть–Приволга». «В результате слаженных и квалифицированных действий персонала воспламенение на окраине села ликвидировано. Жертв среди населения нет, предприятием осуществляется работа по расселению пострадавших от пожара жителей», – указывает «Транснефть».

Возгорание привело к остановке транспортировки нефти по нефтепроводу Куйбышев – Тихорецк, подразделения «Транснефти» занимаются ликвидацией аварии. «В оперативном порядке в Красноармейское направлены усиленные аварийные бригады АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Прикамье», АО «Транснефть-Дружба», АО «Черномортранснефть», оснащенные специализированной техникой, в том числе тяжелой. Людских, технических и материальных ресурсов достаточно», – пишет «Транснефть».

Нефтепровод Куйбышевск – Тихорецк входит в магистральную систему России, имеет диаметр 1020 мм. В районе Красноармейского он пересекает Волгу.