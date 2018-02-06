«Лукойл» инвестирует 120 млрд рублей в строительство газохимического комплекса

Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: «Лукойл» берется за химию

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По словам Алекперова, «Лукойл» до 2020 г. рассчитывает открыть еще две платформы в Каспийском море Денис Гришкин / Ведомости

«В Буденновске на «Ставролене» мы рассматриваем проекты, связанные с газохимией, потому что газ, поступающий с каспийских месторождений, мы бы хотели не только отправлять в систему «Газпрома», но и, имея уникальный нефтехимический комплекс, расширить его и создать там производство продукции из природного газа», – рассказывал совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Интерфаксу» в январе 2018 г. 5 февраля он представил этот проект президенту России Владимиру Путину. «Лукойл» готов потратить на строительство комплекса 120 млрд руб. ($2,1 млрд по текущему курсу).

По словам Алекперова, у производства «будет два направления – это химикаты; вторая очередь – полиэтилен, полипропилен». Полиэтилены и полипропилены нужны для производства пластиковых бутылок, упаковок, в том числе и пластиковых труб.

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