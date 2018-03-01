В России будут все пять глобальных сельскохозяйственных трейдеров

ADM последней из пятерки глобальных трейдеров сельскохозяйственной продукции обзаведется активами в России Валерий Матыцин / ТАСС

Компания «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (входит в группу «Астон» бизнесмена Вадима Викулова) и Archer Daniels Midland Company (ADM) подписали соглашение о совместном предприятии по производству крахмалов и сиропов, говорится в сообщении компаний: у ADM будет 50% акций крахмалопаточного дивизиона «Астона», базирующегося в Рязанской и Владимирских областях.

Таким образом, ADM последней из пятерки глобальных трейдеров сельскохозяйственной продукции обзаведется активами в России. В эту пятерку входят также Cargill, Bunge, Glencore и Louis Dreyfus, все они давно имеют в России активы – заводы , терминалы, элеваторы и пр.

Например, Bunge в 2004-2005 гг. приобрела элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области и зерновой терминал в Ростове-на-Дону. В 2008 г. компания ввела в эксплуатацию маслоэкстракционный завод в Воронежской области, где выпускает, в частности, подсолнечное масло марок «Олейна» и Ideal.

Cargill в 1990-х гг. купила глюкозо-паточный комбинат «Ефремовский» в Тульской области, затем построила маслоэкстракционный завод в Волгоградской области, элеватор в Воронежской области и др.

Glencore совместно с украинской Kernel в 2012 г. приобрела зерновой терминальный комплекс в порту Тамань у группы компаний «Эфко».

В 2015 г. российское подразделение Louis Dreyfus купило зерновой терминал в Ростовской области.

Статус партнеров

ADM – международная агропромышленная корпорация, один из крупнейших в мире поставщиков продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов, крупнейший переработчик кукурузы, выпускает также пищевые ингредиенты, корма для животных, продукцию для промышленных и энергетических целей. Клиенты ADM находятся более чем в 170 странах мира. В составе компании 500 заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и крупнейшая логистическая сеть.

ADM - один из мировых лидеров в производстве крахмалов и заменителей сахара, ее влияние простирается на рынки Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, приводятся в сообщении слова президента ADM в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Пьера Дюпра. «Теперь мы присоединяемся к растущему российскому производству продуктов питания и напитков, – говорит Дюпра. – «Астон» ключевой игрок на этом важном рынке, мы с нетерпением ждем возможности объединения, привлечения нашего опыта и возможностей, чтобы помочь новому совместному бизнесу расти».

«Астон» – один из крупнейших российских производителей продуктов питания и пищевых ингредиентов, один из крупнейших экспортеров сельхозпродукции и растительных масел. Компания создана в 1997 г., головной офис находится в Ростове-на-Дону. Крахмалопаточный дивизион «Астон» развивает с 2011 г., когда приобрел группу «Российские крахмалопродукты». В его составе два завода по переработке кукурузы: «Ибредькрахмалпатока» в Рязанской области и Новлянский крахмало-паточный завод во Владимирской области.

В сообщении говорится, что сделка ADM и «Астона» будет закрыта до конца II квартала, после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Зачем американцам российский сахар

ADM – традиционная публичная американская агропромышленная компания, ей важно работать на развивающихся рынках, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Долгое время такими рынками для нее были Китай и Мексика, Россию ADM традиционно обходила стороной. Возможно, это связано с некоторыми рисками, и компания не предполагала в России такой прибыли, как в других странах. Сейчас, создавая СП, она попробует российский рынок, обычно именно так ADM выходит в новые страны.

Но в любом случае для масштабов ADM доля в этом СП – небольшой бизнес, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Но он может дать компании представление, стоит ли и дальше инвестировать в российский рынок. Дальше она либо довольно быстро выйдет из СП, либо увеличит долю и будет искать новые возможности для инвестиций, заключает Сизов.