Производитель понравившегося Путину пломбира вошел в тройку лидеров рынка мороженого

По итогам 2017 года «Коровка из Кореновки» уступает только Unilever

Статья опубликована в № 4530 от 21.03.2018 под заголовком: «Коровка из Кореновки» прибилась к лидеру

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В марте 2018 г. Путин, посещая Национальный центр зерна им. Лукьяненко в Краснодаре, отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное» Владимир Веленгурин / PhotoXPress

Краснодарская группа компаний «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») заняла 2-е место в России по продажам мороженого, свидетельствуют данные Nielsen, с которыми ознакомились «Ведомости». Доля кубанского производителя за 12 месяцев, закончившихся в октябре 2017 г., выросла на 2,3 процентного пункта до 8,9%. Речь о порционном мороженом, которое продается в стаканчиках, в виде эскимо или в брикетах, т. е. 76% всего продающегося в России мороженого.

«Ренна» оттеснила на 3-е место совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R – «Фронери», которая выпускает мороженое «48 копеек», Extreme и др., следует из цифр Nielsen. Крупнейшим производителем этого продукта в России остается, как и годом ранее, англо-голландский концерн Unilever. Он почти вдвое опережает и «Ренну», и «Фронери» по доле рынка. Среди брендов Unilever – мороженое «Золотой стандарт», «Магнат», Cornetto и др. Стать лидером ей помогла покупка 10 лет назад крупнейшего российского производителя мороженого – «Инмарко».

По данным Союза мороженщиков России, «Ренна» также входит в топ-3 по производству, но ее долю союз не приводит.

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