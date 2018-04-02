Песков назвал «пересудами» предположения о связи ареста Магомедовых с политикой

О личных встречах совладельца «Суммы» с президентом ему неизвестно

Песков отметил, что возбуждение уголовного дела в отношении Магомедовых – это «не одноразовая акция» Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отказался ответить на вопрос о связи дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых с противоборством разных элитных групп в преддверии формирования нового состава правительства, передает корреспондент «Ведомостей».

«Это, скорее, политологические пересуды. Давайте оставим их политологам. Мы не можем принимать участие в таких пересудах», – сказал Песков журналистам. Он также отметил, что ему неизвестно о личных встречах Зиявудина Магомедова с президентом Владимиром Путиным. Магомедов был одним из участников встреч руководителей крупного бизнеса с президентом в конце минувшего года, напомнил Песков.

Он отметил, что возбуждение уголовного дела в отношении Магомедовых – это «не одноразовая акция». «Вы знаете, что в рамках мониторинга расходования бюджетных средств проводится очень жесткая политика», – добавил представитель Кремля.

Суть дела Магомедовых Песков комментировать не стал. «В отношении Магомедовых продолжается следствие и затем состоится суд, который определит виновных и невиновных», – сказал он.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

В субботу Тверской суд Москвы отправил под арест совладельцев группы компаний «Сумма» – братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также гендиректора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. Они подозреваются в хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств, а также в создании преступного сообщества.

Магомедовых традиционно связывают с председателем правительства Дмитрием Медведевым, его заместителем Аркадием Дворковичем и президентом компании «Транснефть» Николаем Токаревым, говорил «Ведомостям» руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Конечно, когда по людям, которых увязывают с Дворковичем и Медведевым, начинается активность правоохранительных органов, причем в подчеркнуто жесткой манере, это оказывает по крайней мере публичное влияние на кадровые решения. И понятно, что это имиджевый удар по премьер-министру: хотя сценарий переназначения Медведева считается базовым, возможно, у других элитных групп на это другой взгляд», – отмечал он.

Задержание Магомедова ставит Медведева в двусмысленное положение, полагал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Положение это не менее двусмысленное, чем было после ареста [министра экономического развития Алексея] Улюкаева. Это тестирование позиций Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, для них обоих ситуация чувствительная».