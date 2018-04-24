Владелец магазинов Nike и Re:Store отказался от развития двух спортивных сетей

На их месте откроются магазины под более успешным брендом Street Beat
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Розничная группа Inventive Retail Group больше не будет развивать сети спортивной одежды Leap и товаров для детей Rookie – вместо них заработают более успешные магазины Street Beat. О предстоящем ребрендинге «Ведомостям» рассказала представитель группы Людмила Семушина.

Inventive Retail с выручкой 54,6 млрд руб. в 2017 г. управляет магазинами re:Store, Samsung, Lego, Nike, UNOde50 и др. Три года назад компания получила франшизу на развитие сети Rookie у американской Haddad Brands. Именно бренды, не связанные с электроникой, обеспечивали прирост числа покупок, объясняла тогда компания.

Целевая аудитория Rookie – дети 4–15 лет, здесь можно купить вещи от Nike, Jordan и Converse для детей и подростков. Теперь четыре магазина Rookie будут переделаны в Street Beat Kids, говорит Семушина.

Два мультибрендовых магазина спортивной одежды и обуви Leap открылись в 2017 г. На месте этих магазинов, по словам Семушиной, откроется Street Beat Sport.

Выручка обеих сетей – Leap и Rookie – оказалась ниже ожидаемой, пояснила Семушина: бренды новые, их узнаваемость недостаточно быстро росла. «Тем более что был опыт Street Beat, с которым можно сравнивать», добавила она. Сопоставимые продажи последней в 2017 г. выросли на 21%, по данным компании.

Для сравнения: в среднем по группе сопоставимые продажи за 2017 г. выросли на 8%. Ассортимент магазинов, по словам Семушиной, после ребрендинга останется без изменений. В планах открыть в 2018 г. 20 магазинов под брендом Street Beat, добавила она.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике