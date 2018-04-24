Владелец магазинов Nike и Re:Store отказался от развития двух спортивных сетей

На их месте откроются магазины под более успешным брендом Street Beat

Два мультибрендовых магазина спортивной одежды и обуви Leap открылись в 2017 г. Inventive Retail Group

Розничная группа Inventive Retail Group больше не будет развивать сети спортивной одежды Leap и товаров для детей Rookie – вместо них заработают более успешные магазины Street Beat. О предстоящем ребрендинге «Ведомостям» рассказала представитель группы Людмила Семушина.

Inventive Retail с выручкой 54,6 млрд руб. в 2017 г. управляет магазинами re:Store, Samsung, Lego, Nike, UNOde50 и др. Три года назад компания получила франшизу на развитие сети Rookie у американской Haddad Brands. Именно бренды, не связанные с электроникой, обеспечивали прирост числа покупок, объясняла тогда компания.

Целевая аудитория Rookie – дети 4–15 лет, здесь можно купить вещи от Nike, Jordan и Converse для детей и подростков. Теперь четыре магазина Rookie будут переделаны в Street Beat Kids, говорит Семушина.

Два мультибрендовых магазина спортивной одежды и обуви Leap открылись в 2017 г. На месте этих магазинов, по словам Семушиной, откроется Street Beat Sport.

Выручка обеих сетей – Leap и Rookie – оказалась ниже ожидаемой, пояснила Семушина: бренды новые, их узнаваемость недостаточно быстро росла. «Тем более что был опыт Street Beat, с которым можно сравнивать», добавила она. Сопоставимые продажи последней в 2017 г. выросли на 21%, по данным компании.

Для сравнения: в среднем по группе сопоставимые продажи за 2017 г. выросли на 8%. Ассортимент магазинов, по словам Семушиной, после ребрендинга останется без изменений. В планах открыть в 2018 г. 20 магазинов под брендом Street Beat, добавила она.