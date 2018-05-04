НЛМК пригрозил США сокращением рабочих мест и инвестпрограммы

Слябы НЛМК попали в список продукции, на которую налагаются заградительные ввозные пошлины в 25% NLMK Indiana llc

Заводы НЛМК в Индиане и Пенсильвании, на продукцию которых приходится 3% американского рынка стального проката, направили в минторг США обращение, в котором предупредили о том, что Новолипецкий металлургический комбинат будет вынужден уйти с американского рынка, если США не исключат слябы компании из-под действия заградительных пошлин. Документы были поданы в ведомство еще 23 марта, однако в публичном доступе они появились только на этой неделе.

В обращении НЛМК говорится, что предприятия обеспечивают 9000 рабочих мест в регионе присутствия. И если продукция, производимая на заводах, не будет освобождена от влияния заградительных тарифов, существует риск остановки производства, говорится в документах.

Предприятия американского дивизиона производят в год 2 млн т металлопродукции, следует из данных НЛМК. Бизнес-модель НЛМК выстроена именно таким образом, чтобы поставлять слябы из России и перерабатывать их на прокатных мощностях в регионах присутствия, объясняет директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский.

В апреле прошлого года Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязывает госструктуры увеличивать закупки продукции, произведенной в США. Один из критериев, по которому определяется, является продукция произведенной в США или нет, – импортирован ли для нее полуфабрикат. Для производителей стального проката таким полуфабрикатом является сляб.

Слябы НЛМК попали в список продукции, на которую налагаются заградительные ввозные пошлины в 25%.

В Пенсильвании у НЛМК два актива. NLMK Pennsylvania производит карбонизированную и легированную сталь. Расположенное рядом предприятие Sharon Coating производит из проката NLMK Pennsylvania горячеоцинкованный прокат различных видов. Актив российской компании в Индиане (NLMK Indiana) производит сталь (700 000 т слябов) и горячекатаный прокат.

США являются третьим домашним рынком для компании. На его долю приходится 11,3% (1,8 млн т) в структуре продаж НЛМК.

Американский дивизион НЛМК входит в пятерку крупнейших производителей металлопродукции в США. И главным пострадавшим от введения заградительных пошлин на слябы станет конечный американский потребитель, для которого вырастут цены на стальной прокат, говорится в обращении NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania.

Представители дивизиона предупреждают: если американские потребители предпочтут более дешевую продукцию и мощности НЛМК окажутся недозагруженными, компания будет вынуждена сократить до 25% сотрудников в Пенсильвании и до 80% – в Индиане. Также введение заградительных пошлин приведет к приостановке инвестпрограммы американского дивизиона НЛМК. До 2022 г. компания планировала инвестировать в развитие подразделения $664 млн, предупреждает она.

«Сляб отсутствует в необходимом количестве на рынке США. Существующие в стране мощности делают слябы только для собственного потребления. У этих компаний нет стимула продавать свой сляб конкурирующим производителям проката. Заводы американского дивизиона НЛМК зависят от импорта слябов», – говорит генеральный директор американского дивизиона НЛМК Роберт Миллер.

По мнению Сосновского, НЛМК приводит самые серьезные аргументы для чиновников США – рабочие места в индустрии. Но это скорее дискуссия, элемент давления, уверен он. «С теми ценами на горячекатанный прокат, которые сейчас установились на американском рынке, даже с 25%-ной пошлиной активы не будут работать в убыток», – подчеркивает он. Сляб компания закупает по $550 за тонну, а тонна горячего проката на внутреннем рынке США стоит порядка $1000. Даже с пошлиной цена перекатки сляба в прокат не превысит $1000 за тонну, приводит данные эксперт.

«Экономической целесообразности в немедленном закрытии американских активов нет. Логика в радикальном пересмотре планов производства на активах может возникнуть только в том случае, если принципиально будет разорвана цепочка поставки российского сляба на прокатные мощности за рубежом», – отмечает Сосновский.

Публичная дискуссия о выведении слябов НЛМК из-под действия заградительных пошлит продлится до 30 мая. После этого минторг США примет решение.