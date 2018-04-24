Компания самого богатого российского бизнесмена может купить заводы в Европе

Основной владелец НЛМК – миллиардер Владимир Лисин Андрей Гордеев / Ведомости

Группа НЛМК думает о приобретении бельгийских активов сталелитейной компании ArcelorMittal, сообщил во вторник президент НЛМК Григорий Федоришин на телефонной конференции с инвесторами: «Этот вариант [активы ArcelorMittal] смотрим в том числе».

Основной владелец НЛМК – миллиардер Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд, и Лисин – самый богатый россиянин на данный момент.

Об интересе НЛМК к сталелитейным активам в Европе рассказала бельгийская L'Echo – газета узнала об этом на встрече представителей профсоюзов сталелитейной отрасли бельгийской провинции Льеж с министром экономики Валлонии Пьером-Ив Йехоле. НЛМК пока единственный претендент на европейские активы ArcelorMittal, пишет L’Echo, рабочие-металлурги обеспокоены неопределенностью с продажей заводов и опасаются потерять рабочие места.

Представители профсоюзов настаивают на продаже всех активов ArcelorMittal в Льеже (завод по производству плоского проката и проката с покрытиями, научно-исследовательский центр и торговый дом) одному покупателю: если у них будут разные владельцы, возникнут транспортные и управленческие сбои, передает их мнение L'Echo.

Пошлины не помеха Федоришин также сообщил, что группа продолжает поставки стальной продукции в США, несмотря на введение 25%-ной пошлины на ввоз стали: «На данный момент наш бизнес находится в позитивной зоне. Мы платим 25% пошлину, но у нас есть маржа $50–70 с тонны». В марте «дочка» компании – NLMK USA – обратилась в минторг США с просьбой исключить слябы из-под действия пошлин. В США у компании три завода – NLMK Pennsylvania, NLMK Indiana, Sharon Coating, – на долю которых приходится 3% плоского проката на рынке США.

В Бельгии у ArcelorMittal два завода плоского проката – в Льеже (Валлония) и в Генте (Восточная Фландрия). ArcelorMittal должна продать компании в Румынии, Македонии, Чехии, Люксембурге и Бельгии, а также завод оцинкованной стали в Италии, чтобы антимонопольные органы ЕС одобрили покупку южноитальянской ILVA, производителя плоского проката. Решение должно быть обнародовано до 23 мая, пишет L’Echo. В ноябре 2017 г. Еврокомиссия сообщила, что проанализирует возможность сделки ArcelorMittal по приобретению ILVA на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. «Сделка может нарушить конкурентные основы рынка стального проката», - говорится в сообщении ведомства.

Представитель НЛМК на вопросы не ответил – как и представители провинции Льеж, Валлонии, профсоюза сталелитейных работников Льежа и ArcelorMittal.

Европейский рынок – второй по значению для НМЛК после российского, в 2017 г. на него пришлось 18% выручки. У НЛМК в Европе два прокатных завода: в Бельгии NLMK La Louvièr (в Валлонии) и во Франции NLMK Strasbourg. По данным компании, они в 2017 г. выпустили 4,8 млн т горячего, холодного, оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями.

НЛМК занимает 8% европейского рынка проката. Приобретение активов - возможность увеличить поставок на европейский рынок для НЛМК, отмечает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.

Аналитик «Атона» Андрей Лобазов напоминает, что основа стратегии НЛМК – органический рост, компания ожидает рост производства стали на 1 млн т к 2019 г. и возможный рост еще на 1,2 млн т до 2022 года. Но НЛМК отправляет полуфабрикаты – слябы - на свои прокатные мощности в Европу и США, поэтому инвестиции в увеличение прокатных мощностей логичны, тем более вложения в европейский рынок сейчас менее рискованны.

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