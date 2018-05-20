Boeing разрешили использовать складное крыло в пассажирских самолетах

У Boeing 777X самый большой размах крыльев среди всех самолетов компании, отмечает Bloomberg Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило применение конструкции складного крыла в пассажирских лайнерах Boeing 777X, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение FAA. Ранее складные крылья никогда серийно не устанавливались на гражданские самолеты, они используются на боевых самолетах морской авиации. Крылья будут складываться только в аэропорту для уменьшения габаритов, во время полета складной механизм будет закреплен.

Boeing 777X – обновленная широкофюзеляжная версия самолетов Boeing 777, которая должна выйти на рынок после 2020 г. Новый лайнер способен принять на борт на 40 пассажиров больше, чем самый вместительный из существующих Boeing. Американский концерн уже получил более 300 предзаказов, в том числе 150 – от Emirates.

У Boeing 777X самый большой размах крыльев среди всех самолетов компании, отмечает Bloomberg. В обычном состоянии он достигает 71,8 м.

Складное крыло необходимо Boeing 777X, чтобы он мог при своих габаритах без труда перемещаться по обычным взлетно-посадочным полосам и помещаться в стандартные авиационные ангары. Длина складываемых участков крыльев составит около 7,3 м. Таким образом, в сложенном виде размах крыльев лайнера составит 64,5 м.

Осенью 2016 г. Boeing показал специализированному изданию Aviation Week складное крыло для нового лайнера. Согласно расчетам разработчиков, на складывание и раскладывание крыла будет уходить не более 20 секунд. При полете подвижный сегмент будет фиксироваться специальным запорным механизмом.

На видеозаписи, опубликованной Aviation Week, показан момент тестирования запорного механизма. Слышны громкие щелчки, раздающиеся в моменты, когда крыло полностью раскладывается. Это свидетельствует о нормальной работе механизма, отмечает издание.

Разработкой складного крыла для пассажирских самолетов Boeing занимается с 1990-х гг., пишет научное издание «N + 1». Компания планировала оснастить им самолеты Boeing 777, чтобы они могли использовать ангары устаревших DC-10. Проект нового складного крыла существенно отличается от изначального проекта, отмечает издание. Предыдущий образец имел более сложную конструкцию и больший вес. Длина складываемого участка должна была составить 6,5 метра. Процесс складывания был более долгим и делал самолет менее управляемым.