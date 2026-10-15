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Главная / Политика /

CNN: США могут ударить по Ирану «матерью всех бомб»

Инна Шульгина
DoW / Flickr
DoW / Flickr

Американские военные разработали новые планы возможных ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана, включающие потенциальное использование так называемой «матери всех бомб» – GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Речь идет о самой большой неядерной бомбе в арсенале США. Она может быть применена, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов. При этом, по словам источников, есть сомнения, насколько эффективно это оружие поможет достичь заявленных Трампом стратегических целей или переломить ход войны.

Выступая на предвыборном митинге в Аризоне, Трамп заявил, что его попросили воздержаться от нанесения ударов по иранским лидерам, и он согласился. Кто именно обратился к нему с такой просьбой, американский лидер не уточнил. Трамп пошутил, что США устранили так много представителей иранского руководства, что теперь Вашингтон не знает, с кем вести переговоры.

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