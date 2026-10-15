CNN: США могут ударить по Ирану «матерью всех бомб»

Выступая на предвыборном митинге в Аризоне, Трамп заявил, что его попросили воздержаться от нанесения ударов по иранским лидерам, и он согласился. Кто именно обратился к нему с такой просьбой, американский лидер не уточнил. Трамп пошутил, что США устранили так много представителей иранского руководства, что теперь Вашингтон не знает, с кем вести переговоры.