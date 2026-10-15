Трамп пообещал больше не убивать иранских лидеров
Президент США Дональд Трамп заявил, что его попросили воздержаться от нанесения ударов по иранским лидерам, и он согласился. Об этом пишет Jerusalem Post.
«Они заставили меня пообещать, что я больше не буду этого делать, и я сдержал слово. Я пообещал им», – сказал он на предвыборном митинге в Аризоне, не уточняя, кто именно обратился к нему с такой просьбой.
Трамп отметил, что из-за потери лидеров перспектива прихода к власти в Тегеране стала особенно непривлекательной. По его словам, никто не хочет быть иранским президентом. Американский лидер пошутил, что США устранили так много представителей иранского руководства, что теперь Вашингтон не знает, с кем вести переговоры.
13 октября на митинге в штате Огайо Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководителей Ирана, так как теперь Вашингтон не понимает, с кем имеет дело.
В первый день войны с Ираном американские военные убили верховного лидера исламской республики Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Был также ликвидирован секретарь иранского Совбеза Али Лариджани. Тегеран в ответ на это начал атаковать американские базы по всему Ближнему Востоку, а также блокировал Ормузский пролив. Кремль осудил убийства лидеров Ирана.