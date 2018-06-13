Алексей Криворучко назначен замминистра обороны по вооружениям

Совладелец концерна «Калашников» Алексей Криворучко Станислав Красильников / ТАСС

Заместителем министра обороны по вооружениям указом президента назначен гендиректор и совладелец концерна «Калашников» Алексей Криворучко. А исполняющим обязанности гендиректора многопрофильного оборонно-промышленного концерна стал бывший заместитель Криворучко по маркетингу Владимир Дмитриев.

До «Калашникова» Дмитриев, как и Криворучко (бывший гендиректор «Аэроэкспресса»), работал в частном секторе, в 2012–2015 гг. был директором по маркетингу бренда Nissan в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

Криворучко сменил в Минобороны Юрия Борисова, назначенного в мае зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу – вместо Дмитрия Рогозина, который стал гендиректором «Рос­космоса».

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, Криворучко – менеджер, доказавший свою эффективность созданием фактически единственного успешного частно-государственного партнерства в оборонной промышленности в лице концерна «Калашников». Есть все предпосылки, что Криворучко найдет баланс в отношениях между Министерством обороны и промышленностью в сложной ситуации санкционного давления и уменьшения размеров гособоронзаказа, полагает Пухов.

До 2014 г. «Калашников» принадлежал «Ростеху», но после нескольких сделок в начале этого года у госкорпорации остался блокирующий пакет (25% плюс 1 акция), а остальные акции принадлежат «ТХК-инвесту», подконтрольному Криворучко. Он передаст свои акции в управление, как это положено по законодательству, говорит офицер Минобороны.

За время руководства Криворучко «Калашников», изначально задуманный как средство спасения предприятий по производству стрелкового оружия, в первую очередь ижевского «Ижмаша», стал многопрофильной компанией и сейчас занимается не только выпуском стрелкового оружия и противотанковых ракет, но и производством боевых катеров, беспилотных летательных аппаратов, дистанционно управляемых сухопутных военных роботов и безэкипажных морских систем.

По словам менеджера одного из предприятий «Ростеха», Криворучко в отличие от Борисова можно действительно считать человеком, близким к гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову. Однако вряд ли это приведет к конфликту интересов – самое главное, что Криворучко понимает потенциал частного сектора, привлечение разработок которого к работам в интересах Минобороны станет одной из самых важных его задач, заключает собеседник «Ведомостей».-