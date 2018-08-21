Бывшего министра природных ресурсов позвали в Иркутскую нефтяную компанию

Донской ушел из правительства в мае и до сих пор не был никуда назначен Евгений Разумный / Ведомости

Бывший министр природных ресурсов Сергей Донской войдет в совет директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК), пишет РБК со ссылкой на два источника в компании и ее представителя.

Представитель ИНК уточнил «Ведомостям», что Донской получил предложение войти в совет директоров холдинговой компании группы ИНК – «ИНК-капитал». Состав нового расширенного совета директоров будет объявлен в октябре-ноябре, после проведения всех необходимых корпоративных процедур и принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров «ИНК-капитала», сообщил он. Сейчас в совет входят пять человек: основатель ИНК Николай Буйнов (председатель совета), гендиректор компании Марина Седых, Наталия Ханженкова (представляет Европейский банк реконструкции и развития), советник гендиректора по экономическим вопросам ИНК Александр Бадилин и Ольга Высоцкая (независимый директор).

Донской подтвердил «Ведомостям», что получил такое предложение.

Сергей Донской работал в Министерстве природных ресурсов и экологии с 2005 г., возглавлял его с 2012 г. по май 2018 г. До прихода в министерство он работал в «Лукойле» и «Зарубежнефти». В новое правительство, сформированное в мае, Донской не вошел. В июне «Коммерсантъ» писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев внес его кандидатуру на должность гендиректора «Росгеологии». Представитель «Росгеологии» подтверждал «Ведомостям» ожидаемое назначение Донского, но этого не произошло.

В июле собеседник в Роснедрах и человек из финансово-экономического блока правительства говорили «Ведомостям», что нового гендиректора «Росгеологии» хотят существенно ограничить в полномочиях. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что совету директоров «Росгеологии» могут дать право назначать и увольнять главного бухгалтера, заместителя гендиректора, директоров зависимых обществ, а также распоряжаться бюджетом на инвестпроекты, научно-исследовательские работы, благотворительность и многое другое. Эти пункты из круга обязанностей гендиректора «Росгеологии» предлагалось вычеркнуть. Собеседник «Ведомостей», близкий к Роснедрам, предполагал, что проект директивы подготовили именно для того, чтобы ограничить полномочия Донского.

В середине августа «Коммерсантъ» сообщил, что правительство решило не менять руководство «Росгеологии» и ее гендиректором будет переназначен Роман Панов. Донской же сейчас продолжает возглавлять совет директоров геологоразведочного госхолдинга.

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