Зачем Coca-Cola выпустила 500 новых напитков за год

Sprite со вкусом огурца в России и первый алкогольный напиток в Японии вряд ли появились бы до прихода нового гендиректора

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Среди новинок – Sprite со вкусом огурца в России Ярослав Чингаев / для Ведомостей

До назначения Джеймса Куинси гендиректором Coca-Cola в мае 2017 г. инвесторы и аналитики критиковали стратегию компании. Они были недовольны тем, что основу бизнеса по-прежнему составляют сладкие газированные напитки, хотя потребители стали предпочитать более здоровые альтернативы, а рост мировых продаж компании замедлился. При Куинси Coca-Сola стала активнее предлагать напитки специально для местных рынков.

В результате в прошлом году Coca-Cola выпустила более 500 новых напитков. Это рекорд для нее и примерно на 25% больше, чем годом ранее. Среди новинок – Sprite со вкусом огурца в России, коктейли из протеиновых порошков в Бразилии, напиток со вкусом кунжута и грецкого ореха в Китае и солоноватый лимонный тоник во Франции и Бельгии. Расширяющийся ассортимент способствует росту продаж, утверждает компания. Хотя еще пару лет назад Coca-Cola вряд ли стала бы экспериментировать со многими из этих напитков, признал Куинси в интервью The Wall Street Journal.

«Мы не делаем ставку на какую-либо идею до тех пор, пока не будем в ней уверены, – утверждает Куинси. – По-моему, на рынке стало больше новинок. Но также важно исключать неработающие идеи».