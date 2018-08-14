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Coca-Cola инвестировала в производителя спортивных напитков

Coca-Cola стала миноритарным акционером производителя спортивных напитков BodyArmor. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сумма сделки не раскрывается. В этом году BodyArmor получит около $400 млн дохода, – основываясь на этом и других сделках в индустрии напитков, можно было бы оценить сделку от $1 до 2 млрд. По условиям соглашения Coca-Cola скоро может начать выпускать BodyArmor, а также полностью выкупить компанию.

BodyArmor занимает третье место на рынке спортивных напитков в США, отмечает WSJ. Три четверти продаж приходится на бренд Gatorade, принадлежащий PepsiCo. Следом идет Powerade, чьим владельцем является Coca-Cola, с долей в 6%. Весь рынок спортивных напитков в США оценивается в $8 млрд, уточняет газета.

BodyArmor позиционирует себя как более натуральный напиток, чем конкуренты, пишет WSJ. Он не использует искусственные цвета, в отличие от Gatorade или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы в качестве подсластителя, как Powerade.

В конце мая Coca-Cola объявила, что впервые в истории выпустит в продажу алкогольный напиток. Lemon-Do уже поступил в продажу в Японии. Это сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона.

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