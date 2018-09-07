СГК Мельниченко разместит облигации на сумму до 50 млрд рублей
Средства пойдут на реструктуризацию долга
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Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена привлечь до 50 млрд руб.
Максим Блинов / РИА Новости
Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена привлечь до 50 млрд руб. 7 сентября Московская биржа зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций со сроком погашения до 10 лет, сообщила биржа. Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
«Это инструмент, с помощью которого мы собираемся снижать стоимость заимствований, когда позволит конъюнктура», – пояснил представитель СГК. В октябре 2017 г. гендиректор СГК Михаил Кузнецов сообщал, что компания планирует перекредитоваться в ближайшие полгода на 50–60 млрд руб.
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