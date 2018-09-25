Один из лидеров российского водочного рынка назван участником картеля
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Три татарстанских ООО – «Марта» (строительное), «Корк» и «Центр» (оба розничные) пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что на местном рынке водки вокруг «Татспиртпрома» сложился картель. Из-за этого с рынка ушла большая часть поставщиков. «Корк» и «Центр» входят в одну группу с обанкротившимся дистрибутором алкоголя – фирмой «Галерея вин». С копией жалобы трех ООО ознакомились «Ведомости», ее подлинность подтвердил представитель заявителей, а представитель ФАС сообщил, что жалоба поступила и будет рассмотрена.
Водка по-татарстански
Подконтрольный татарстанским властям «Татспиртпром» – единственный производитель водки в республике, с производством 8,6 млн дал водки в 2017 г. он занимал 2-е место на российском рынке. В республике действует дополнительная сертификация алкоголя – ее осуществляет местная государственная алкогольная инспекция: производитель должен пройти контроль качества и получить соответствующую марку.
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