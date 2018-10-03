Бизнес / Торговля и услуги

Московское метро попытается само продать рекламу

Контракты с подрядчиками всякий раз заканчивались неудачей
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ГУП «Московский метрополитен» сообщило, что решило продавать рекламу самостоятельно – но количество рекламных мест метрополитен сократит на 70% по сравнению с теми, что ГУП отдавало рекламным подрядчикам, говорит представитель Московского метрополитена: в частности, в Московском метрополитене больше не будет аудиорекламы на эскалаторах, не будет и рекламных щитов на стенах исторических станций и на эскалаторных наклонах.

Останется реклама только в поездах и на лайтбоксах в межстанционных переходах. Метрополитен рассматривает и дополнительные рекламные носители, но не говорит, что это за носители.

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