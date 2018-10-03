Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Высокое напряжение на границе

Крупный онлайн-ритейлер «220 вольт» займется трансграничной торговлей

Ранее его руководитель боролся с ней на посту президента АКИТ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа компаний «220 вольт», один из крупнейших продавцов электроинструментов и других товаров для ремонта, арендовала склад площадью 26 000 кв. м в индустриальном парке «ПЛТ – Северное Шереметьево», рассказал «Ведомостям» представитель группы и подтвердил представитель владельца склада – PLT.

Склад нужен для нового направления бизнеса группы – трансграничных продаж, пояснил ее представитель. Компания с 2019 г. откроет на сайте раздел с товарами из Китая. Сначала она будет продавать продукцию Hammer, Wester и Military, а к середине 2019 г. доведет ассортимент до 20 000 товаров, или 5% всех товарных позиций.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике