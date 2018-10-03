Крупный онлайн-ритейлер «220 вольт» займется трансграничной торговлей

Ранее его руководитель боролся с ней на посту президента АКИТ

Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Высокое напряжение на границе

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Товары для ремонта сейчас не входят в пятерку наиболее популярных для заказа за рубежом, говорит представитель Tmall и AliExpress в России Антон Пантелеев «220 Вольт»

Группа компаний «220 вольт», один из крупнейших продавцов электроинструментов и других товаров для ремонта, арендовала склад площадью 26 000 кв. м в индустриальном парке «ПЛТ – Северное Шереметьево», рассказал «Ведомостям» представитель группы и подтвердил представитель владельца склада – PLT.

Склад нужен для нового направления бизнеса группы – трансграничных продаж, пояснил ее представитель. Компания с 2019 г. откроет на сайте раздел с товарами из Китая. Сначала она будет продавать продукцию Hammer, Wester и Military, а к середине 2019 г. доведет ассортимент до 20 000 товаров, или 5% всех товарных позиций.