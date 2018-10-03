Развитие ЕАЭС создает новые антимонопольные риски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца года планирует внести законопроект по внедрению антимонопольного комплаенса в российских компаниях. В идеале это должно им помочь избежать нарушений в области антимонопольного законодательства.

Любая компания может нарушить антимонопольное законодательство, причем очень часто непреднамеренно. Риски не связаны ни с географическими границами, ни с положением компании на рынке. Это может быть как и гигант, реализующий товар по всему миру, так и небольшой стартап, продающий уникальный продукт в одном городе.

Как правило, любое рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства очень затратно как с финансовой, так и с эмоциональной точек зрения. Проще создать собственную систему по пресечению возможных нарушений, чем ждать, когда это сделает антимонопольный орган. Иначе говоря, комплаенс нужен, чтобы свести к минимуму количество таких непреднамеренных ошибок, сэкономив при этом финансовые, материальные, людские и временные ресурсы. К тому же компании, имеющие структуры по соблюдению регулирующих норм, уже могут рассчитывать на определенные бонусы от государства. Так, если антимонопольный комплаенс работает как минимум год и при этом компания за последние три года не привлекалась к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, то такую компанию ФАС будет проверять не чаще, чем раз в пять лет.

Сложности трансграничных рынков

Некоторые российские компании уже разработали и используют антимонопольный комплаенс (ГК «Автодор», МТС, «Пивоваренная компания Балтика», «Уралкалий», «Дикси» и др.). Но в открытых источниках нам не удалось найти примеры, когда его действие распространялось бы на соблюдение правил конкуренции на трансграничных рынках. Почему это важно? Россия в 2012 г. вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где действуют свои правила. Получается, что компания, ведущая международную деятельность, может соблюдать российский закон, но нарушать запреты, установленные Договором о ЕАЭС. За эти нарушения предусмотрены штрафы (причем выше, чем за нарушения российского антимонопольного законодательства), а также предписания, обязательные к исполнению.

Правоприменительная практика здесь только складывается, но уже есть громкий прецедент. В 2017 г. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривала вопрос о нарушении Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) и его «дочкой» «ВИЗ-Сталь» правил конкуренции при продаже трансформаторной стали в Беларусь и Казахстан. На предприятие был наложен штраф в 217 млн. руб., и в дело вмешался Дмитрий Медведев, который, будучи членом Евразийского межправительственного совета, потребовал отменить решение. Спор продолжается, а в ЕЭК заверяют, что рассматривают действия и других компаний с точки зрения трансграничных нарушений.

В случае с НЛМК можно с высокой долей уверенности утверждать, что если бы на предприятии была вовремя разработана и внедрена система антимонопольного комплаенса, то неприятностей оно могло избежать. То же касается и других компаний, которые работают на трансграничных рынках. Поскольку товарооборот внутри ЕАЭС постоянно увеличивается, то и количество трансграничных рынков будет увеличиваться. А это значит, что все больше компаний будут попадать в зону риска. И даже тем компаниям, что уже следят за соблюдением правил конкуренций внутри России, необходимо вносить изменения в свои процедуры, если они работают или начнут работать на трансграничных рынках, где уже действуют самостоятельные правила и свой антимонопольный орган. Сложность еще и в том, что в законодательстве и ЕАС, и входящих в него стран примерно одни и те же запреты, но с некоторыми нюансами их применения. И разобраться, какое когда правило нарушает компания, очень сложно.

Как разработать комплаенс

Нет таких сфер деятельности компании, которые нельзя оценить с точки зрения соответствия антимонопольному законодательству. Поэтому при разработке комплаенса сначала проводится полный аудит. Анализируется все, начиная со взаимодействия с конкурентами, маркетинговой политики, прошлых претензий антимонопольного органа и заканчивая покупкой товаров вплоть до внутренних нужд компании. Так составляется карта рисков.

Затем для каждого отдела разрабатываются правила функционирования, меняются должностные инструкции сотрудников. Для каждого действия и операции, совершаемых конкретными сотрудниками в определенных ситуациях, разрабатываются правила, обязательные для исполнения. Подобная работа может занять до года, но затем, в идеале, она не должна заканчиваться. Ведь законодательство постоянно меняется, как и правоприменительная практика, а в компаниях появляются новые сотрудники.

Сам по себе антимонопольный комплаенс не должен оказывать существенного влияния на деятельность компании (не считая случаев, когда она нарушает законодательство). Но должна сложиться система, при которой каждый отдел и каждый сотрудник – от руководителя до рядового специалиста – будет понимать свою роль в обеспечении соблюдения антимонопольного законодательства. Это можно сравнить с качественной системой кибербезопасности, когда каждый сотрудник проходит обучение и становится обладателем специальных знаний и навыков. Ведь известно, что даже в самой серьезной системе киберзащиты самое уязвимое звено – это человек. В антимонопольном комплаенсе та же картина: абсолютно любой сотрудник может стать причиной нарушения компанией антимонопольных запретов со всеми вытекающими последствиями.

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