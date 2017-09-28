Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: НЛМК переоценил риск
НЛМК оштрафован за ценовую дискриминацию казахских и белорусских клиентов
НЛМК нарушал правила ЕАЭС о конкуренции, когда учитывал в цене продукции «коэффициент макроэкономического риска»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Общий размер штрафов, наложенных на НЛМК и «ВИЗ-сталь», составляет 217 млн руб.
А. Махонин / Ведомости
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила НЛМК в нарушении статьи договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о правилах конкуренции. Российский металлург обвиняется в «экономически, технологически или иным способом необоснованном установлении различных цен (тарифов) на один и тот же товар и создании дискриминационных условий» (пп. 6 п. 1 ст. 76 договора ЕАЭС), следует из сообщения комиссии о результатах заседания коллегии ЕЭК 26 сентября.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}