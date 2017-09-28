НЛМК оштрафован за ценовую дискриминацию казахских и белорусских клиентов

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Общий размер штрафов, наложенных на НЛМК и «ВИЗ-сталь», составляет 217 млн руб. А. Махонин / Ведомости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила НЛМК в нарушении статьи договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о правилах конкуренции. Российский металлург обвиняется в «экономически, технологически или иным способом необоснованном установлении различных цен (тарифов) на один и тот же товар и создании дискриминационных условий» (пп. 6 п. 1 ст. 76 договора ЕАЭС), следует из сообщения комиссии о результатах заседания коллегии ЕЭК 26 сентября.