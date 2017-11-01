Медведев просит отменить штраф для НЛМК Alexander Zemlianichenko Jr. / Bloomberg

Евразийский межправительственный совет пересмотрит решение ЕЭК, которая обвинила НЛМК в нарушении антимонопольного законодательства. На сайте организации появилось сообщение о поступлении заявления от премьера России Дмитрия Медведева с предложением рассмотреть на заседании Евразийского межправительственного совета вопрос об отмене решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 сентября 2017 г. наложить штраф на НЛМК.

Коллегия Евразийской экономической комиссии обвинила российского металлурга в нарушении порядка установления цен и тарифов и создании дискриминационных условий (пп. 6 п. 1 ст. 76 договора ЕАЭС). После обращения председателя правительства страны - члена ЕЭК, в соответствии с пунктом 30 положения о Евразийской экономической комиссии, действие указанного решения коллегии приостановлено. 17 октября коллегия ЕЭК получила письмо с аналогичным предложением за подписью первого зампредседателя правительства Игоря Шувалова, однако оперативной реакции на него не поступило. Как пояснил представитель ЕЭК, информация об обращении Шувалова была разослана членам коллегии, а в сроках ответа ЕЭК не ограничена.

Представитель НЛМК отказался комментировать заявление о приостановке решения ЕЭК. С обвинением НЛМК не согласна. «Цены НЛМК на транформаторную сталь существенно ниже цен основных конкурентов из КНР, Кореи, Германии, Польши. Это делает закупку в России выгодной для казахстанских потребителей, а выводы о дискриминации - непонятными», - сказал представитель НЛМК. На рынок Казахстана компания поставляет трансформаторную сталь по ценам, обусловленным нестабильностью рынка, нерегулярностью закупок, низким уровнем платежной дисциплины покупателя, добавил представитель.

Общий размер штрафов, наложенных на НЛМК, составляет 217 млн руб. Сумма должна быть перечислена в бюджет страны – участницы ЕАЭС, на территории которой зарегистрированы предприятия. Антимонопольное дело в отношении НЛМК было возбуждено в марте 2017 г. по заявлению Кентауского трансформаторного завода (КТЗ, Казахстан). Предприятие пожаловалось в ЕЭК, что входящая в НЛМК «ВИЗ-сталь» допускает ценовую дискриминацию на территории ЕАЭС. В жалобе утверждалось, что цены на трансформаторную сталь для Казахстана выше, чем для России. Позже КТЗ отозвал свою жалобу, но ЕЭК начала расследование.

НЛМК – единственный в России производитель трансформаторной стали. По данным компании, в первом полугодии 2017 г. она произвела 119 000 т трансформаторной стали. На поставки в Казахстан приходится около 5% отгрузок трансформаторной стали.