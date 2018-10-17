Госдума смягчает правила возврата невозвратных авиабилетов

Их можно будет вернуть без штрафов в случае болезни близкого родственника

Если поправка получит статус закона, деньги даже за невозвратный билет можно будет вернуть просто в случае болезни близкого человека Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума сегодня, 17 октября, приняла в первом чтении поправки в Воздушный кодекс, смягчающие правила возврата авиабилетов. Сейчас пассажир может отказаться от полета и получить от авиакомпании заплаченные за билет деньги, если заболел член его семьи или близкий родственник, который должен был лететь этим же рейсом. Принятая поправка исключает из Воздушного кодекса слова «совместно следующих с ним на воздушном судне», сообщается на сайте Госдумы. Если поправка получит статус закона, деньги даже за невозвратный билет можно будет вернуть просто в случае болезни близкого человека.

«Нередки случаи, когда член семьи пассажира либо его близкий родственник, который не планировал лететь, нуждается в уходе в связи с болезнью и пассажир вынужден отказаться от воздушной перевозки, – говорится в заключении комитета Госдумы по транспорту. – Но по действующим нормам вернуть деньги в данном случае он не может. На решение указанной проблемы и направлен законопроект».

«От ситуации, когда накануне давно запланированного авиаперелета внезапно заболел близкий человек, не застрахован никто», – передал «Интерфакс» с заседания Госдумы слова ее председателя Вячеслава Володина. «Принятие законопроекта поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто из нас не может предугадать, вернуть потраченные на билет деньги», – добавил спикер нижней палаты парламента.

Болезнь родственника должна подтверждаться медицинскими документами, гласит Воздушный кодекс. Также от перелета с возвратом средств можно отказаться в случае смерти члена семьи или близкого родственника.

Сейчас законопроектом не предусматривается никаких требований ни к медицинским документам, подтверждающим болезнь близкого, ни к характеру заболеваний, ни к необходимости ухода за больным — поэтому не исключена вероятность, что авиакомпании будут вынуждены возвращать деньги в случае любого заболевания члена семьи близкого родственника пассажира, даже не требующего ухода, признает комитет по транспорту в своем заключении. Ко второму чтению законопроект необходимо доработать, рекомендует комитет.

«Utair поддерживает инициативу Госдумы, болезнь близких и родных — это веская причина для вынужденного возврата. Но при наличии документального подтверждения, иначе возникает риск злоупотреблений со стороны пассажиров», — говорит президент «Utair пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В России очень просто достать липовую справку о болезни, особенно если пассажир хочет отказаться от дорогостоящего дальнемагистрального перелета, опасается менеджер российской авиакомпании. Дата рассмотрения поправки во втором чтении еще не назначена.

Невозвратные билеты (пассажиру не возвращаются деньги при отказе от перевозки) появились в России только летом 2014 г., когда Госдума приняла соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Авиакомпании много лет лоббировали этот вопрос, окончательно решить его удалось «Аэрофлоту» - и только потому, что он выполнял поручение президента создать низкобюджетную авиакомпанию (лоукостер). Модель лоукостера без невозвратных билетов невозможна.