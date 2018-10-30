Бизнес / Промышленность

Polymetal хочет избавиться от небольших активов

Компания продала за $55 млн небольшое месторождение золота в Армении
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Polymetal продала компании Chaarat Gold золотое месторождение Капан в Армении за $55 млн, сообщили продавец и покупатель. Часть суммы – не более $5 млн – Chaarat Gold может выплатить конвертируемыми облигациями с погашением в 2021 г.

Сделка должна быть закрыта до 15 февраля 2019 г. Если по каким-то причинам этого не произойдет, Chaarat Gold выплатит Polymetal неустойку в размере $10 млн. Если же она будет успешно закрыта, Polymetal предоставит Chaarat Gold приоритет при продаже других активов Армении, например месторождения Личкваз.

«Продажа Капана – это шаг к сокращению числа активов Polymetal для концентрации на крупных долгосрочных проектах, – приводит пресс-служба слова главного исполнительного директора компании Виталия Несиса. – Сделка принесет немедленные выгоды, приведя к снижению затрат и долговой нагрузки».

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