Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

Компания Владимира Евтушенкова продаст контрольный пакет сети до конца этого года или в начале следующего

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Покупатель – Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар», говорит знакомый менеджеров «Системы» Александра Мудрац / ТАСС

АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков. Сделка может состояться до конца этого года или в начале 2019 г., сказал Евтушенков. «Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета «Детского мира». Человек, знающий о деталях переговоров, подтверждает: «Речь идет о контроле». На открытии торгов на Московской бирже в среду, 28 ноября, такой пакет стоил почти 35,5 млрд руб.

Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров. Ритейлер объединяет 610 одноименных супер- и гипермаркетов в 228 городах России и Казахстана, а также развивает розничную сеть ELC и ABC из 56 магазинов (на 30 сентября 2018 г.). В феврале 2017 г. компания провела IPO на Московской бирже. Кроме АФК «Система» другой крупный акционер группы – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) с 14% акций.

Покупатель – Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар», говорит знакомый менеджеров «Системы». Другой источник уточняет: претендентов на «Детский мир» как минимум двое, но «ближе всех действительно Гуцериев». «Мы не комментируем условия по сделкам, которые пока находятся в стадии переговоров», – заявил представитель «Сафмара».