Подходят к концу основные контракты Минобороны на боевые самолеты
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Министерство обороны России и представители авиационной промышленности ведут переговоры по заключению новых крупных контрактов на поставку боевых самолетов для фронтовой авиации взамен тех, выполнение которых должно завершиться в ближайшее время, но новые соглашения пока не заключены. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько собеседников на предприятиях авиапромышленности и в Минобороны.
В 2019–2020 гг. завершаются сразу несколько успешно выполняемых крупных многолетних контрактов Минобороны на поставку истребителей и бомбардировщиков, которые имели большое значение для промышленности. Так, в следующем году осталось произвести всего восемь бомбардировщиков Су-34 (их собирают на Новосибирском авиазаводе), при том что темпы производства этих машин на заводе ранее достигали 16 единиц в год. По словам собеседника в авиапромышленности, в настоящее время с Минобороны идут переговоры о заключении нового контракта – возможно, сроком на пять лет на поставку 50–70 Су-34.
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